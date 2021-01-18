Gelen son dakika haberine göre, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 19, 2021
Büyüklük : 4.2 (ML)
Yer : Acipayam (Denizli)
Tarih-Saat : 19.01.2021, 03:41:08 TSİ
Enlem : 37.0380 N
Boylam : 29.0896 E
Derinlik : 10.11 km
Detay : https://t.co/ZzzxqNx89M@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Merkez üssü Acıpayam ilçesi olan deprem saat 03.41'de meydana geldi. 4,2 şiddetindeki deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti." denildi.