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    • 19.01.2021 03:59
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    Son dakika: 'nin ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem

    Gelen son dakika haberine göre, 'nin ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Merkez üssü Acıpayam ilçesi olan deprem saat 03.41'de meydana geldi. 4,2 şiddetindeki deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti." denildi.

    Denizli'de korkutan deprem

    Gelen son dakika haberine göre, 'nin ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi.

    AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Merkez üssü Acıpayam ilçesi olan deprem saat 03.41'de meydana geldi. 4,2 şiddetindeki deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti." denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem