EN SON MAŞUKİYE'DE GÖRÜLDÜ

Kamyoneti ile en son Maşukiye'de görülen Uğur Tolun'dan bir daha haber alınamadı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, İHH, itfaiye ve diğer sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekipleri arama yaparken, bölgeyi bilen ve arazi araçları olan vatandaşlar da çalışmalara destek oluyor.