Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, çarşamba günü Kartepe ilçesindeki evinden ayrıldı. Kamyoneti ile gezmeye çıkan Uğur Tolun'dan bir daha haber alınamadı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ve İHH'nin karla kaplı dağlarda yaptığı tüm aramalara karşın Dr. Tolun'a ulaşılamadı.
Bu sabah JAK, AFAD, AKUT ve İHH ekipleri, yaptıkları toplantının ardından yaklaşık 100 kişilik ekiple Maşukiye, Kuzuyayla, Derbent, Geyik Alanı, Uçurtma Tepesi ve Kartepe'nin en yüksek noktası olan antenler bölgesinde arama çalışması başlattı. Aramalar gün boyu bölgede devam edecek.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evde ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Doktor Uğur Tolun'u arama çalışmalarının 3'üncü günü havanın kararması ve yoğun kar yağışının başlaması nedeniyle sonlandırıldı. Ekipler yapılacak toplantının ardından yarın sabah saatlerinde Tolun'un olabileceği muhtemel yerlerde arama faaliyetlerine devam edecek.
Arama çalışmalarının arazi şartları nedeniyle güçlükle devam ettiğini belirten AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, "Bugün arazi koşulları düne göre biraz daha zordu, özellikle bazı bölgelerde kar 30 santime kadar yükseliyordu. Bu da hem aramayı zorlaştırdı hem de ekiplerin intikalini zorlaştırdı ama gelen ekipler bugün gerçekten donanımlıydı. Sabah yaptığımız toplantı ile birlikte AFAD'ın koordinasyonunda tüm ekipleri koordinasyon içinde çalışmaya başladı. Özellikle emniyet ve jandarma şehirdeki olası kameralardan görüntü almaya çalıştı. Arama kurtarma ekipleri de dağlık bölgede aracın girebileceği bütün yolları, patikaları hepsini tek tek aradı. Kartepe bölgesi bugün çok yoğun bir arama tarama faaliyetiyle bitirildi. Çalışmalar yarın devam edecek ama bu gece yoğun bir kar yağışı bekliyoruz umarım yarın çok fazla kar yağışı olmadan araçlarımızın ilerleyebileceği, arama faaliyetlerimizi devam ettirebileceğimiz bir hava koşulu olur." dedi.
"ASILSIZ İHBARLAR EKİPLERİN KOORDİNESİNİ BOZUYOR"
Arama faaliyetleri sırasında gelen asılsız ihbarların işleri zorlaştırdığını belirten Recep Şalcı, "Bugün bulmak istiyorduk, ümitliydik ama nereye gittiysek bir sonuç bulamadık. Kartepe'de yarın yapacağımız çalışmalarla doktorumuzu bulmayı ümit ediyoruz. Bir sürü ihbar geliyor ve gün geçtikçe de bu ihbarların sayısının artacağını tahmin ediyoruz. Bugün gelen ihbarlar da asılsız ihbarlardı. Vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Konu hakkında bilgileri varsa tabii ki paylaşsınlar ama asılsız ihbarlar ekiplerin koordinasyonunu bozuyor. Ekiplerin yönünü değiştirip o ihbara gönderiyoruz dolayısıyla zaman kaybediyoruz. Bu nedenle eminseler, bununla ilgili bilgileri varsa paylaşsınlar ve bu konuda biraz daha titiz olmalarını istiyorlar." diye konuştu.
"KARTEPE'DE OLMAMA İHTİMALİ DE VAR"
Arazide yapılan fiziki aramaların dışında masa başında da çalışmaların devam ettiğini ifade eden Recep Şalcı şöyle konuştu:
"Kartepe'de Kuzuyayla civarındaki her yer tarandı. Balaban yolu tarandı, Nusretiye'den gelen yol tarandı hatta AFAD ekipleri botla Sapanca Gölü'nün kıyılarını taradı yani bir tabir vardır yer yarıldı da içine girdi diye bugün biraz öyle oldu. Tabii Kartepe'de olmama ihtimali de var. Emniyet güçleri kameralardan çalışmalarını hala sürdürüyorlar. Bu arama kurtarma çalışmalarıyla iyi bir sonuca varacağımızı ümit ediyorum."
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Doktor Uğur Tolun'un aracıyla Maşukiye bölgesinde bir bakkalın önünden gecmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
"BÜTÜN ŞEHİR DOKTORUMUZU BULMAK İÇİN SEFERBER OLDUK"
Arama faaliyetlerine katılarak, ekiplere bölge hakkında bilgiler veren Maşukiye Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu kar yağışının kendilerini çok olumsuz etkilediklerini belirterek, "Şartlar çok zor, kar yağışı çok zorluyor. Ormanlık arazide çalışıyoruz. Tabiri caizse bütün şehir, bütün Kartepe doktorumuzu bulmak için seferber olduk. AFAD, JAK timleri de burada hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Şu anda kar kalınlığı zirvede yaklaşık 70 santimetreyi buldu. Sakarya il sınırından Kocaeli il sınırına kadar bakmadığımız yayla kalmadı. Her ağacın dibine baktık desek yeridir. Umutlarımız yavaş yavaş tükeniyor ama yarın kaldığımız yerden çalışmalara tekrar devam edeceğiz. Bu iki günlük kar yağışı muhtemelen bizim çalışmalarımızı biraz daha zorlayacak samanlıkta iğne arıyoruz. Hocamız doğayı seven bir insan, bölgeyi bilen, gezmeyi seven bir insan. Bölgeyi çok iyi bilen bir insan, akıllı da bir insan. Bir yere sığınmış olabilir duyan veya gören varsa lütfen bizlere haber versin." dedi.
Maşukiye Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu
Kocaeli Valiliği, Doktor Uğur Tolun'u arama çalışmalarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Yakınlarının, Dr. Uğur Tolun'un Çarşamba günü akşam saatlerinde kayıp olduğu ihbarında bulunduğu belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:
"Kayıp şahsın cep telefonu 13 Ocak tarihinden beri kapalı olduğu bildirilmiş, BTK üzerinden son konum bilgileri alınmıştır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda kayıp vatandaşımızı Kocaeli AFAD, Sakarya AFAD, Kırklareli AFAD, Jandarma, JAK, Emniyet, Kocaeli İtfaiyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Zabıta, Kızılay, UMKE, AKUT, İHH, AFGD, Kross Motorcular, Türkiye İzcilik Federasyonu Kocaeli ve ANDA olmak üzere 67 araç, 2 iş makinesi, 5 kross motor, 5 kar motoru, 5 ATV, 1 8X8 kirpi kurtarma aracı, 5 drone, 1 bot ve 169 personelin katılımları ile Kartepe Kuzuyaylası, Altınoluk Yaylası, Sultaniye, Pazaryeri, Suadiye Tabiat Parkı, Eski Yayla Meşruriye, Çilekli, Ercova İnönü Yaylası, Sapanca göl kenarı Serindağ mevkii ve üst bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir. Arama kurtarma çalışmalarına havadan destek vermek üzere talep edilen helikopter hava muhalefeti dolayısıyla katılamadığından, aramalar drone ve yer ekipleri ile devam etmektedir. Her ihtimali değerlendiren ekiplerimiz Sapanca Gölü ve çevresinde karada ve suda tarama yapmış, sonuç alınamamıştır. 14 Ocak tarihinden itibaren yapılan arama çalışmaları bugünde devam etmekte olup, arazi şartlarının güçlüğü, mevsim şartlarının zorluğuna rağmen Sayın Valimiz Seddar Yavuz'un gözetim ve denetiminde çalışmalar netice alınana kadar sürdürülecektir."