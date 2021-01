Arama faaliyetlerine katılarak, ekiplere bölge hakkında bilgiler veren Maşukiye Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu kar yağışının kendilerini çok olumsuz etkilediklerini belirterek, "Şartlar çok zor, kar yağışı çok zorluyor. Ormanlık arazide çalışıyoruz. Tabiri caizse bütün şehir, bütün Kartepe doktorumuzu bulmak için seferber olduk. AFAD, JAK timleri de burada hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Şu anda kar kalınlığı zirvede yaklaşık 70 santimetreyi buldu. Sakarya il sınırından Kocaeli il sınırına kadar bakmadığımız yayla kalmadı. Her ağacın dibine baktık desek yeridir. Umutlarımız yavaş yavaş tükeniyor ama yarın kaldığımız yerden çalışmalara tekrar devam edeceğiz. Bu iki günlük kar yağışı muhtemelen bizim çalışmalarımızı biraz daha zorlayacak samanlıkta iğne arıyoruz. Hocamız doğayı seven bir insan, bölgeyi bilen, gezmeyi seven bir insan. Bölgeyi çok iyi bilen bir insan, akıllı da bir insan. Bir yere sığınmış olabilir duyan veya gören varsa lütfen bizlere haber versin." dedi.

Maşukiye Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu

Kocaeli Valiliği, Doktor Uğur Tolun'u arama çalışmalarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Yakınlarının, Dr. Uğur Tolun'un Çarşamba günü akşam saatlerinde kayıp olduğu ihbarında bulunduğu belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

"Kayıp şahsın cep telefonu 13 Ocak tarihinden beri kapalı olduğu bildirilmiş, BTK üzerinden son konum bilgileri alınmıştır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda kayıp vatandaşımızı Kocaeli AFAD, Sakarya AFAD, Kırklareli AFAD, Jandarma, JAK, Emniyet, Kocaeli İtfaiyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Zabıta, Kızılay, UMKE, AKUT, İHH, AFGD, Kross Motorcular, Türkiye İzcilik Federasyonu Kocaeli ve ANDA olmak üzere 67 araç, 2 iş makinesi, 5 kross motor, 5 kar motoru, 5 ATV, 1 8X8 kirpi kurtarma aracı, 5 drone, 1 bot ve 169 personelin katılımları ile Kartepe Kuzuyaylası, Altınoluk Yaylası, Sultaniye, Pazaryeri, Suadiye Tabiat Parkı, Eski Yayla Meşruriye, Çilekli, Ercova İnönü Yaylası, Sapanca göl kenarı Serindağ mevkii ve üst bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir. Arama kurtarma çalışmalarına havadan destek vermek üzere talep edilen helikopter hava muhalefeti dolayısıyla katılamadığından, aramalar drone ve yer ekipleri ile devam etmektedir. Her ihtimali değerlendiren ekiplerimiz Sapanca Gölü ve çevresinde karada ve suda tarama yapmış, sonuç alınamamıştır. 14 Ocak tarihinden itibaren yapılan arama çalışmaları bugünde devam etmekte olup, arazi şartlarının güçlüğü, mevsim şartlarının zorluğuna rağmen Sayın Valimiz Seddar Yavuz'un gözetim ve denetiminde çalışmalar netice alınana kadar sürdürülecektir."