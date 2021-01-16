Arama faaliyetleri sırasında gelen asılsız ihbarların işleri zorlaştırdığını belirten Recep Şalcı, "Bugün bulmak istiyorduk, ümitliydik ama nereye gittiysek bir sonuç bulamadık. Kartepe'de yarın yapacağımız çalışmalarla doktorumuzu bulmayı ümit ediyoruz. Bir sürü ihbar geliyor ve gün geçtikçe de bu ihbarların sayısının artacağını tahmin ediyoruz. Bugün gelen ihbarlar da asılsız ihbarlardı. Vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Konu hakkında bilgileri varsa tabii ki paylaşsınlar ama asılsız ihbarlar ekiplerin koordinasyonunu bozuyor. Ekiplerin yönünü değiştirip o ihbara gönderiyoruz dolayısıyla zaman kaybediyoruz. Bu nedenle eminseler, bununla ilgili bilgileri varsa paylaşsınlar ve bu konuda biraz daha titiz olmalarını istiyorlar." diye konuştu.

"KARTEPE'DE OLMAMA İHTİMALİ DE VAR"

Arazide yapılan fiziki aramaların dışında masa başında da çalışmaların devam ettiğini ifade eden Recep Şalcı şöyle konuştu:

"Kartepe'de Kuzuyayla civarındaki her yer tarandı. Balaban yolu tarandı, Nusretiye'den gelen yol tarandı hatta AFAD ekipleri botla Sapanca Gölü'nün kıyılarını taradı yani bir tabir vardır yer yarıldı da içine girdi diye bugün biraz öyle oldu. Tabii Kartepe'de olmama ihtimali de var. Emniyet güçleri kameralardan çalışmalarını hala sürdürüyorlar. Bu arama kurtarma çalışmalarıyla iyi bir sonuca varacağımızı ümit ediyorum."

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Doktor Uğur Tolun'un aracıyla Maşukiye bölgesinde bir bakkalın önünden gecmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

"BÜTÜN ŞEHİR DOKTORUMUZU BULMAK İÇİN SEFERBER OLDUK"