SON DAKİKA: Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Buzlanma ve don olayına dikkat | 18 Ocak hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (dik yamaçlarda çığ riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Yalova, Bilecik ve İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kar, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü kar sağanağı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası aralıklı kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 4°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah ilk saatlerde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, -2°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 4°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
İZMİR °C, 6°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
KÜTAHYA °C, -3°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Hatay, Adana ve Osmaniye çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Ankara ve Kırıkkale çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğusunun hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
ANKARA °C, -3°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, -5°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, -1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
SİVAS °C, -9°C
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında kar ve yer yer gök gürültülü kar sağanağı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, -2°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
KASTAMONU °C, -5°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kıyıları kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
RİZE °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar, Şırnak çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu ve doğusunda kuvvetli, yer yer fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
HAKKÂRİ °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, bu gece saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinde kar, güney kesimlerinde ise yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi, bu sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİİRT °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu