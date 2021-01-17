SON DAKİKA: Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Buzlanma ve don olayına dikkat | 18 Ocak hava durumu

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (dik yamaçlarda çığ riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.