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    • 18.01.2021 17:57
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    'te ikna edilen 2 'lı teslim oldu!

    Son dakika haberi... Terör örgütü 'dan kopuşlar sürüyor. 'te PKK'nın barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı 17 Ocak günü 'ın ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

    DHA
    2 PKK'lı ölmekten kurtuldu!

    Terör örgütü 'dan kopuşlar sürüyor.

    İKNA ÇALIŞMALARI
    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince, terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

    93 VE 99 YILINDAN BERİ ÖRGÜTTELER
    Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 1993 ve 1999 yıllarında terör örgütü PKK'ya katılan 2 örgüt mensubunu ikna ederek teslim olmalarını sağladı.

    Terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçan 2 örgüt mensubu, 17 Ocak günü 'ın ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Teslim olan lerin sorguları devam ediyor.

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    Haberler Güncel Siirt'te ikna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu!