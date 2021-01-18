Şubat ayı askerlik yerleri son günlerde askere gidecek olan binlerce genç tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2021 Şubat celbi açıklaması yapıldı. Peki, Şubat 2021 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL celp ve sevk tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

ŞUBAT 2021 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat 2021 askerlik yerlerinin 22 Ocak 2021 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. İşte MSB ASAL açıklaması;

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir."