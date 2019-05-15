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  • 15.05.2019 18:53
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 19:01

Teslim olan , 'nın çirkin yüzünü anlattı

terör örgütünden kaçarak teslim olan A.C., örgütte namaz kılan lerle dalga geçildiğini, ramazan ayında inancından vazgeçmeyenler üzerinde baskının artırıldığını söyledi. Teslim olan terörist, Kürtlerin asıl dininin zerdüştlük olduğu, Allah'ın olmadığı, dünyanın bir rastgeldi üzerine oluştuğu ve İslam inancının terkedilmesi gerektiği konularında kendilerine sözde eğitim adı altında baskı yapıldığını anlattı.

İşte PKK'nın iğrenç yüzü! Teslim olan terörist anlattı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; teslim olan A.C. isimli , ifadesinde terör örgütü /YPG/PYD'nin çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıkardı.

Teröristler tarafından ailesinin tehdit edildiği ve kendisinin zorla kuzeyindeki barınma alanlarına götürüldüğünü anlatan A.C., örgütün buradaki sözde eğitim faaliyetleri ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

TERÖRİSTLERİN DÜŞMANLIĞI İSLAM'A...
Teslim olan terörist, Kürtlerin asıl dininin zerdüştlük olduğu, Allah'ın olmadığı, dünyanın bir rastgeldi üzerine oluştuğu ve İslam inancının terkedilmesi gerektiği konularında kendilerine sözde eğitim adı altında baskı yapıldığını anlattı.

Baskı ve zorlamalara rağmen inancından vazgeçmediğini aktaran A.C., aşağılandığını, namaz kılan teröristlerle dalga geçildiğini, namazlarının bozulması için tokatlandıklarını, bu davranışlara karşı çıkanların ajan muamelesi gördüğünü söyledi. Terörist ifadesinde, örgütün ramazan ayında inancından vazgeçmeyenler üzerinde baskıyı daha da artırdığını ifade etti.

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