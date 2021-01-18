Manisa'da 2023 yılında kadar 15 gölet, 18 sulama tesisi ile 15 toplulaştırma projesinin hayata geçirileceğini kaydeden Bakan Pakdemirli, 6 milyon fidan üretimi ve dikiminin gerçekleşeceğini kaydetti. Konuşmasında Alaşehir'de 1 milyon 827 bin metrekarelik jeotermal ısıtmalı sera organize sanayi bölgesi projesi hayata geçirileceğine dikkati çeken Bakan Pakdemirli, şu an sondaj çalışmalarının devam ettiğini, tamamlandığında 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı. IPARD 9'uncu Çağrı kapsamında toplam 59 proje başvurusunun onaylandığının altını çizen Bakan Pakdemirli, Manisa'dan daha çok proje gelmesi halinde bu projelerin de onaylanacağını belirtti. Büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade ettiği Manisa'nın Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cumhur Ergün tarafından yönetildiğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, kentin Cumhur İttifakı'nın sağlam bir kalesi olduğunu dile getirdi.

"SEÇİM DEĞİL, HİZMET İTTİFAKI"