Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? 2021 öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama dal dağılımı 2021 nasıl? Kontratlı öğretmen kontenjan ve branş dağılımı belirli oldu mu? 2021'de hangi dalda kaç öğretmen ataması olacak? Ocak ayının ortalarına gelmemizle öğretmen atama süreci hakkında araştırmalar sürat kazandı. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
MEB KAÇ BİN ÖĞRETMEN ALACAK?
Öğretmen atama branş dağılımı 2021 nasıl olacak? Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro bilgilerine göre 140 binden fazla öğretmen gereksinimi bulunuyor. En çok öğretmen gereksinimi bulunan dal ise özel eğitim dalı. 2021 senesinde en az 40 bin öğretmen ataması tasarlanıyor.
ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI 2021
BRANŞLAR TAHMİNİ KONTENJANLAR
Sınıf Öğretmenliği 3880
İngilizce 1985
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1836
Özel Eğitim 1802
İlköğretim Mat Öğr. 1757
Okul Öncesi Öğrt 1609
Türkçe 1325
PDR 1205
Fen Bilimleri 1191
Beden Eğitimi 890
Sosyal Bilgiler 765
Matematik 635
Türk Dili ve Edebiyatı 596
İ.H.L. Meslek Dersleri 591
Görsel Sanatlar 575
Bilişim Teknolojileri 571
Müzik 501
Arapça 500
Fizik 305
Kimya 301
Tarih 242
Almanca 212
Coğrafya 189
Felsefe 182
Biyoloji 109
DİĞER BRANŞLAR 102
Elektrik-Elektronik Tek. 101
Çocuk Gelişimi ve Eğit 88
Teknoloji ve Tasarım 77
Muhasebe ve Finansman 68
Giyim Üretim Teknolojisi 63
Elektrik-Elektronik Tek. 55
Makine Tek./Makine 35
Sağlık/Hemşirelik 35
Tekstil Tek./Tekstil 32
El San.Tek./El Sanatları 31
Kuyumculuk Teknolojisi 30
Harita-Tapu-Kadastro/ 30
Tesisat Teknolojisi ve İkl 29
Adalet 28
Halkla İlişkiler ve Org 28
Mobilya ve İç Mekan Tas. 27
El San.Tek./Nakış 27
Grafik ve Fotoğraf/Grafik 26
Sağlık/Acil Sağlık Hiz. 25
Güzellik ve Saç Bakım 21
Sağlık Bilgisi 21
Gıda Teknolojisi 21
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 20
Tekstil Teknolojisi/Trik 20
Sanat Tarihi 20
Denizcilik/Gemi Yön. 20
Sağlık/Sağlık Hizmetleri 20
Yenilenebilir Enerji Tek. 20
Endüstriyel Otomasyon 19
Metal Teknolojisi 15
Seramik ve Cam Tek. 12
Konaklama ve Seyahat 12
Büro Yönetimi 11
Radyo-Televizyon 10
Ulaştırma Hizmetleri 9
Yiyecek İçecek Hiz. 9
Motorlu Araçlar Tek. 9
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Yaş şartlarını taşımak, (Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler)
3. Öğrenim şartlarını taşımak, (Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.)
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. (Değişik: 23/1/2008 - 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak.
8. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/60 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak, Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak, Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak, 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak, Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK NEDİR? NASIL BAŞVURULUR?
1. Sözleşmeli Öğretmenlik Alımları Nasıl Yapılır?
Sözleşmeli öğretmenlik için de aynen kadrolu öğretmenlik gibi bir atanma süreci yaşanır. Yine aynı şekilde KPSS puan üstünlüğüne göre, MEB'in belirlediği kontenjanlara atamalar yapılır. Ancak TBMM Milli Eğitim Komisyonunda geçen ilgili maddeye göre, KPSS puanının yanı sıra sözleşmeli öğretmen atamalarında sözlü mülakatta yapılacak. Sözlü mülakatla ilgili bilgi için 18. soruda.
2. Sözleşmeli Öğretmenlikte Maaşlar Ne Kadar?
Sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenlerin maaşları aynı olmaktadır. 2017 yılı için sözleşmeli öğretmen maaşları ortalama olarak 2800 civarıdır.
3. Sözleşmeli Öğretmenler Yazın Maaş Alır mı?
Sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenler gibi yaz aylarında da maaş alabilirler.
4. Sözleşmeli Öğretmenler Ek Ders Alabilir mi?
Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenler gibi haftalık maaş karşılığı 15 saat çalışırlar. Bunun üzerindeki çalışmalarda ek ders alınabilir.
5. Sözleşmeli Öğretmenlikte Tayin Hakkı Var mıdır?
Sözleşmeli öğretmenlikte özlük hakların diplerde bulunduğunu söylemiştir. Bunların başında hiçbir şekilde tayin hakkınızın olmamasıdır.
6. Sözleşmeli Öğretmenler Eş Durumu, Sağlık Gibi Özür Grubu Atamalarından Yararlanabilir mi?
Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmesi devam ettiği sürece hiçbir şekilde eş durumu ve sağlık özrü gibi durumlarla tayin olması mümkün değildir.
7. Sözleşmeli Öğretmenin Memur/İşçi Eşlerinin Tayin Durumu Nedir?
Sözleşmeli öğretmenin eşi eğer memursa, öğretmenin eşi öğretmenin bulunduğu ile eş durumu tayini isteyebilecek. Eğer eş özel sektörde ise eş durumun gerçekleşmesi mümkün görünmüyor.
8. Sözleşmeli Öğretmenin Sözleşme Süresi Ne Kadar Olacak?
Sözleşmeli öğretmenler atandıkları okulda en az 4 yıl sözleşmeli çalışmak durumunda. Eğer 4 yıl boyunca çalışmaya devam edilir ve olumlu bir performans puanı alınırsa sözleşmeli öğretmenler kadroya geçebileceklerdir. Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan maddeye göre sözleşmeli öğretmenlikte 4 yılını dolduranlar istedikleri takdirde bulundukları okulda kadroya geçebilecekler. Ancak önceki senelerde sözleşmeli öğretmenlerde uygulanan bir durumu da hatırlatmakta fayda var: Sözleşmeli öğretmenler çalıştıkları İl/İlçe MEM'lerde her sene başı sözleşmelerini uzattırmaları gerekmektedir.
9. Sözleşmeli Öğretmenler Ne Zaman Tayin İsteyebilecek?
Sözleşmeli öğretmenler 4 yıl sözleşmeye bağlı çalıştıktan sonra kadroya alınabilecekler. Kadroya alındıktan 1 yıl sonra eş durumu, 2 yıl sonra ise il içi ve il dışı tayinleri yapılabilecektir.
10. Sözleşmeli Öğretmenlik İçin KPSS ve Formasyon Şart mıdır?
Evet. Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenlerin atanma şartlarına tabidirler. Bu nedenle formasyon ve KPSS puanı şarttır. Sözleşmeli öğretmenlik için alım yapılacak kontenjanların belirlenmesinden sonra kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü mülakata alınacak. Sözlü mülakat sonrasında oluşacak puan sıralamasına göre sözleşmeli öğretmenlik ataması yapılacak.