Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde çalışmak isteyenler 2021 astsubay, yedek astsubaylık, jandarma astsubay şartlarını merak ediyor ve arama motorları üzerinden sıkça sorgulama yapıyor. Peki astsubay nasıl olunur? Şartları nelerdir? Ne kadar maaş alıyorlar? Kariyerinde astsubaylık hayalini bulunduran vatandaşların hangi koşulları taşıması gerektiğini haberimizden öğrenebilirsiniz
ASTSUBAY NEDİR?
Subaydan kıdemsiz olan astsubay, er ve erbaşlardan kıdemli asker anlamına gelmektedir. Astsubaylar Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmet vermekte emirkomuta zincirindeki konumlarına ek olarak askeri ve muharebe gibi alanlarda görev görmektedirler. Astsubaylar birlikler arası iletişimde görev almak, muharebe görevlerini yerine getirmek, subaylar ile er ve erbaşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek ve yerleşkelerin güvenliğini sağlamak gibi birçok göreve sahiptirler.
KİMLER ASTSUBAY OLABİLİR?
T.C. vatandaşı olan herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kişiler astsubay olma hakkına sahiptir. Astsubay olmak isteyenler ilk etapta ÖSYM tarafından düzenlenen sınava girmeli ve başarılı olmalıdırlar. Aynı zamanda Astsubay Meslek Yüksek Okullarından mezun olmaları gerekebilir. Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmeden önce adaylar bir takım test ve muayeneden geçerek, ilgili mülakatı olumlu geçirenler okula kabul edilir. Ancak Astsubay okulu dışında başka okullardan mezun olanlarda gerekli sınavlardan başarı sağladığı takdirde astsubay olabilirler.
ASTSUBAY ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Astsubay olmak için gerekli olan şartları taşımak Astsubay olma yolunda en önemli adımları oluşturur. Diğerleri gayret, azim ve çalışma ile tamamlanan noktalardır. İşte astsubay alımı şartlarına ilişkin detaylar…
Vücutta dövme, yanık, çizik gibi izlerin bulunmaması
2 senelik üniversiteleri bitirenlerin 26 yaşını aşmamış olması
Diş yapısının kusursuz olması
Lise ya da dengi okullardan mezun olmak
2 yıllık veya 4 yıllık fakültelerden mezun olmak
Vücut yapısında kusur olmaması ve sağlam olması
4 senelik fakülteleri bitirenlerin 28 yaş üstünü aşmamış olması
TSK'nın belirlediği boy ölçülerine sahip olmak
Şartları taşıyan vatandaşlar askeri hastaneye sevk edilip sağlık raporu alarak, sınavlara girebilirler.
JANDARMA ASTSUBAY BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
(a) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68'inci maddesi ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımaktır. Bunlar:
(İ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(İİ) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(İİİ) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında olumlu sonuç almak,
(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
(VII) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,
(VIII) Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza
almamak,
(IX) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
(X) Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı bulunmamak.
(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(c) Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesindeki diğer şartlara sahip olmak.
ASTSUBAY MAAŞI NE KADAR?
Astsubay maaşları 6 bin TL civarındadır. 2020 yılı içerisinde; astsubay çavuş rütbesi ile çalışmaya başlayan yeni mezun bir astsubayın aylık maaşı 5.500 TL ile 5.700 TL aralığındadır. Ancak astsubay kıdemli başçavuşların maaşları 6.500 TL ile 7.000 TL arasında farklılık göstermektedir. Bu miktar yukarıda bahsedilen unsurlara bağlı olarak değişebilir. Personellerin maaşlarını etkileyen en önemli unsur ise terör tazminatıdır. Örneğin doğu bölgelerinde, sık sık operasyon yapılan bölgelerde çalışan personeller batı illerinde çalışan personellere kıyasla 1000-1500 TL daha yüksek ücret alır. Örneğin görev tazminatını tam alan bir personelin maaşı 7-8 bin TL'ye kadar yükselebilmektedir.