ASTSUBAY NEDİR?

Subaydan kıdemsiz olan astsubay, er ve erbaşlardan kıdemli asker anlamına gelmektedir. Astsubaylar Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmet vermekte emirkomuta zincirindeki konumlarına ek olarak askeri ve muharebe gibi alanlarda görev görmektedirler. Astsubaylar birlikler arası iletişimde görev almak, muharebe görevlerini yerine getirmek, subaylar ile er ve erbaşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek ve yerleşkelerin güvenliğini sağlamak gibi birçok göreve sahiptirler.

KİMLER ASTSUBAY OLABİLİR?

T.C. vatandaşı olan herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kişiler astsubay olma hakkına sahiptir. Astsubay olmak isteyenler ilk etapta ÖSYM tarafından düzenlenen sınava girmeli ve başarılı olmalıdırlar. Aynı zamanda Astsubay Meslek Yüksek Okullarından mezun olmaları gerekebilir. Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmeden önce adaylar bir takım test ve muayeneden geçerek, ilgili mülakatı olumlu geçirenler okula kabul edilir. Ancak Astsubay okulu dışında başka okullardan mezun olanlarda gerekli sınavlardan başarı sağladığı takdirde astsubay olabilirler.