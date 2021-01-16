Miss Turkey 2017 yarışmasında tanınan ve bir dönem adı Acun Ilıcalı ile aşk dedikodularına karışan Itır Esen, AKUT Vakfı ile farkındalık yaratmak adına deprem projesi için bir araya geldi.
Itır Esen'in enkaz üzerinde adeta podyumdaymış gibi poz vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Sosyal medya kullanıcıları 'Böyle 'farkındalık' mı olur?' derken bazı sosyal medya kullanıcıları 'Bu kızı kimse uyarmıyor mu?' gibi yorumlarda bulundu.
ITIR ESEN'İN YAPTIĞI PAYLAŞIM İÇİN YAZDIĞI AÇIKLAMA
GERİ ADIM ATTI
Itır Esen, dahil olduğu projenin tepki çekmesi üzerine yaptığı paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırarak geri atmak zorunda kaldı.
Itır Esen'in, 15 Temmuz şehitleriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle Miss Turkey birinciliği ve tacı elinden alınmıştı.