Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 16.01.2021 16:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.01.2021 16:40
    ABONE OL

    Deprem farkındalığı için enkazın üzerinde poz veren topa tutuldu! Olmaz olsun farkındalığınız

    'in Instagram paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Itır Esen'in kendi adını taşıyan torunu Itır Esen, AKUT ile ortak bir projede bir araya geldi. Etkinlik için enkazın üzerine çıkarak poz veren Itır Esen'in görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Daha önce 15 Temmuz Şehitleri için sarf ettiği sözlerle şimşekleri üzerine çeken Esen, tepkiler sonrasında bakın ne yaptı.  İşte detaylar...

    Olmaz olsun farkındalığınız! Enkaz üzerinde pozlar...

    Miss Turkey 2017 yarışmasında tanınan ve bir dönem adı Acun Ilıcalı ile aşk dedikodularına karışan Itır Esen, AKUT Vakfı ile farkındalık yaratmak adına deprem projesi için bir araya geldi.

    Itır Esen'in enkaz üzerinde adeta podyumdaymış gibi poz vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

    Sosyal medya kullanıcıları 'Böyle 'farkındalık' mı olur?' derken bazı sosyal medya kullanıcıları 'Bu kızı kimse uyarmıyor mu?' gibi yorumlarda bulundu.

    ITIR ESEN'İN YAPTIĞI PAYLAŞIM İÇİN YAZDIĞI AÇIKLAMA

    GERİ ADIM ATTI

    Itır Esen, dahil olduğu projenin tepki çekmesi üzerine yaptığı paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırarak geri atmak zorunda kaldı.

    Itır Esen'in, 15 Temmuz şehitleriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle Miss Turkey birinciliği ve tacı elinden alınmıştı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Deprem farkındalığı için enkazın üzerinde poz veren Itır Esen topa tutuldu! Olmaz olsun farkındalığınız