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    • 18.01.2021 22:44
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    Son dakika haberi! Sağlık Bakanı : 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu

    Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

    Bakan Koca açıkladı! 830 bin kişi...

    Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.



    Bakan Koca, "81 ilimizin sağlık müdürleri ile aşı programımızı değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek" dedi.

    YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR
    Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarından itibaren Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor.

    Detaylar geliyor...

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