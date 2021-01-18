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    • 18.01.2021 17:21
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    'de bir köyde karantinası

    Bayramiç'te bulunan Evciler köyünde son günlerde vakalarında yaşanan artış nedeniyle, köy 10 gün süreyle karantinaya alındı. Köye tüm giriş ve çıkışlar durduruldu.

    O ilde bir köyde koronavirüs karantinası

    'nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyü, vakalarında artış yaşanması üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı. Evciler köyünde son günlerde koronavirüs vakalarında artış görülmesi üzerine Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir başkanlığında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Kurul, hastalığın yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyün, bugün saat 12.00'den itibaren 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, köye giriş ve çıkışları durdurdu. Köyde her türlü kültürel ve sosyal etkinlikler de 28 Ocak gününe kadar yapılamayacak.

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