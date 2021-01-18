YKS ne zaman yapılacak sorusu yanıt buldu! 2021 YKS TYT AYT YDT başvuru tarihleri nelerdir? YKS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. 2021 YKS'ye kaç gün kaldı sorusu yanıt buldu. ÖSYM'den yapılan duyuruyla başvuru, sınav ve sonuç açıklanma tarihleri belli oldu. İşte 2021 YKS ne zaman sorusunun yanıtı!
2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre; 26-27 Haziran 2021 tarihleri arasında TYT AYT ve YDT sınavları yapılacak.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI
Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sınav tarihlerini duyurdu.
İşte Halis Aygün'ün açıklaması;
''2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir
Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,
Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır
Adaylarımıza başarılar dilerim.''
2021 YKS KONULARI NELER OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."