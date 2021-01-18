2021 KPSS Genel Kültür, Alan Bilgisi, ÖABT sınavları ne zaman? 2021 KPSS başvuru ne zaman başlayacak?

KPSS Genel Kültür, Alan Bilgisi, ÖABT sınavları ne zaman sorusuna yanıt geldi. 2021 KPSS ne zaman sorusunun cevabı ÖSYM sınav takvimi ile yanıt buldu. Yapılan duyuruyla ÖSYM'nin bu yıl düzenleyeceği sınavlarla ilgili detaylı bilgiler verildi. Takvimde KPSS sınavının başvuru, sınav ve sonuç açıklanma tarihine ilişkin detaylar yer aldı. İşte, 2021 KPSS ne zaman sorusunun yanıtı!

2021 KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans başvuruları 28 Mayıs'ta başlayacak ve 22 Haziran'da son bulacak.