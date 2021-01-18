2021 KPSS Genel Kültür, Alan Bilgisi, ÖABT sınavları ne zaman? 2021 KPSS başvuru ne zaman başlayacak?

KPSS Genel Kültür, Alan Bilgisi, ÖABT sınavları ne zaman sorusuna yanıt geldi. 2021 KPSS ne zaman sorusunun cevabı ÖSYM sınav takvimi ile yanıt buldu. Yapılan duyuruyla ÖSYM'nin bu yıl düzenleyeceği sınavlarla ilgili detaylı bilgiler verildi. Takvimde KPSS sınavının başvuru, sınav ve sonuç açıklanma tarihine ilişkin detaylar yer aldı. İşte, 2021 KPSS ne zaman sorusunun yanıtı!
2021 KPSS NE ZAMAN?
KPSS Lisans başvuruları 28 Mayıs'ta başlayacak ve 22 Haziran'da son bulacak.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 1 Ağustos'ta gerçekleşecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün ve 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavları 8 Ağustos'ta yapılacak.
2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise ÖSYM tarafından 15 Ağustos'ta uygulanacak.
KPSS lisans GY-GK TÜRKÇE konuları ve soru dağılımı;
Sözcüğün, Söz gruplarının Anlamı, Cümlenin Anlamı, Yorumu, Sözcük Türleri, Sözcüğün Yapısı, Ekler, Cümlenin Ögeleri, Cümlenin Türleri, Ses Olayları, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Anlatım Bozukları, Paragraf, Paragrafta Anlatım Yolları, Biçimleri, Sözel Muhakeme ve Mantık
KPSS lisans GY-GK MATEMATİK konuları ve soru dağılımı;
Temel Kavramlar – Çözümleme, "Bölme ,Bölünebilme Kuralları,Asal Çarpanlara Ayırma, OBEB, EKOK", Rasyonel Say. Ondalık Say., Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Faktöriyel, Çarpanlara Ayırma, Oran – Orantı, Denklem Çözme, Sayı Problemleri, Kesir Problemleri, Yaş Problemleri, işçi-Havuz Problemleri, , Hareket Problemleri, Yüzde Kar-Zarar, Faiz Problemleri, Karışım Problemleri, Grafik Problemleri, Kümeler, Bağıntı ve Fonksiyon, İşlem, Modüler, Aritmetik, Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık, Sayısal Mantık, Şekil Yetenek
KPSS lisans GY-GK GEOMETRİ konuları ve soru dağılımı;
Doğru Açılar, Üçgende Açılar, Üçgende Açı-Kenar Bağlantıları, Özel Üçgenler, Açıortay-Kenarortay Bağlantıları, Üçgende Alan, Üçgende Benzerlik, Dörtgenler – Çokgenler, Çember – Daire, Analtik Geometri, Katı Cisimler
KPSS lisans GY-GK TARİH konuları ve soru dağılımı;
İslamiyetten Önceki Türk Devletleri, İlk Müslüman Türk Devletleri, Osmanlı Devleti Siyasi, Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık, XX.Yüzyılda Osmanlı, Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi, Kurtuluş Savaşı Cepheleri, Devrim Tarihi, Atatürk Dönemi İç ve Dış Politika, Atatürk İlkeleri, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
KPSS lisans GY-GK COĞRAFYA konuları ve soru dağılımı;
Türkiye Fiziki Coğrafyası, Türkiye Coğrafi Konumu, Türkiye'nin Yer şekilleri Su Örtüsü, Türkiye'nin İklimi Ve Bitki Örtüsü, Toprak Ve Doğa Çevre, Türkiye'nin Beşeri Coğrafyası, Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Tarım, Hayvancılık Ve Orman, Madenler Ve Enerji Kaynakları, Sanayi, Ticaret, Ulaşım, Turizm, Türkiye Bölgeler Coğrafyası