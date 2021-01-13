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    • 13.01.2021 16:35
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    CHP'li İBB yönetiminin son kurbanı gazisi oldu

    CHP'li yönetiminde 'ndeki işçi kıyımı devam ediyor. CHP'li İBB'nin son kurbanı ise gecesi sokağa çıkarak FETÖ'cü hainlere karşı demokrasi mücadelesi veren 'de müdür olarak çalışan oldu. Yıldırım'ı önce mobbinglerle yıldırmaya çalıştı. Baskılara dayanamayan gazisi istifa etti. İBB yönetimi son olarak Yenibosna'daki binada 15 Temmuz şehitleri için kurulan panoyu kaldırarak yılbaşı köşesine çevirmişti.

    CHP'nin son kurbanı 15 Temmuz gazisi oldu

    Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduğu günden beri devam eden işçi kıyımızın son kurbanı 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü askerlere direnmek için sokağa çıkarak gazi olan Mustafa Kürşat Yıldırım oldu.

    İBB iştiraki İSPARK A.Ş'de müdür olan Yıldırım, yeni İBB yönetimi tarafından sürekli mobbinge maruz kaldı. İlk önce kanuna aykırı şekilde görevi düşürülerek uzman yapıldı. Daha sonra da mobbing ve yıldırma politikası ile sürgünlere maruz bırakıldı.

    BASKILARA DAYANAMADI
    İBB yönetimi tarafından uygulanan baskılara ve psikolojik şiddete daha fazla dayanamayan 15 Temmuz Gazisi Yıldırım bugün İBB'den istifa etti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da yaşananlar sosyal medya hesabından duyurdu.

    "KENDİNİZE SAYGINIZ OLSUN"
    Twitter hesabından açıklama yapan Turan şu ifadeleri kullandı: "Mustafa Kürşat Yıldırım, 15 Temmuz Gazimiz.İBB İspark AŞ'de müdürdü, önce kanuna aykırı şekilde uzman yaptılar, yetmedi sürekli mobing/yıldırma ile bugün istifa ettirildi! Kişiye saygınız yok, gaziye saygınız yok bari sözünüze, kendinize saygınız olsaydı @ekrem_imamoglu Yazık!"

    "YAZIKLAR OLSUN"
    AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da sosyal medya hesabından "İBB, İspark AŞ'de müdür olan #15Temmuz Gazisi Mustafa Kürşat Yıldırım'ı önce uzmanlığa indirdi, sonra mobingle istifa ettirdi. Herkesi kucaklayacağız diye oy isteyenlerin, bir gaziye reva gördüğü zulüm CHP'li İBB'ye yakışsa da insanlığa yakışmıyor. Yazıklar olsun." ifadeleriyle tepki gösterdi.
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