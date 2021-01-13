"YAZIKLAR OLSUN"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da sosyal medya hesabından "İBB, İspark AŞ'de müdür olan #15Temmuz Gazisi Mustafa Kürşat Yıldırım'ı önce uzmanlığa indirdi, sonra mobingle istifa ettirdi. Herkesi kucaklayacağız diye oy isteyenlerin, bir gaziye reva gördüğü zulüm CHP'li İBB'ye yakışsa da insanlığa yakışmıyor. Yazıklar olsun." ifadeleriyle tepki gösterdi.