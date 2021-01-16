Virüs süper gücü yere serdi. Türkiye ise örnek bir mücadele sergiledi.
ABD, aşıda da çaktı. Milyonlarca kişi parklara kurulan standlarda aşı olabilmek için saatlerce kuyrukta kaldı.
Türkiye ise randevu sistemi uyguladı. İşe sağlık çalışanlarıyla başladı. İlk iki günde tam 403 bin kişiyi aşıladı.
YAN ETKİ YOK SAPASAĞLAMIM
Başkan Erdoğan, aşının herhangi bir yan etkisinin olmadığını açıkladı: Evelallah sapasağlamım!
MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ: Milleti aşıya davet ediyorum
İYİ Parti lideri Meral Akşener, aşı oldu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Aşı olacağım
AŞIRI HIZLIYIZ
Türkiye'de virüse karşı aşılama başladı. Şimdiye kadar 500 binden fazla sağlık çalışanı aşılandı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, "Eğer antikorların ömrü kısa olursa 7-8 ay içinde yeniden aşılanabiliriz" açıklaması yaptı.
GÜL KİREKLO
YÜZDE 90 KORUYOR
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Sinovac aşısının farklı etkinlik oranlarına değindi. Aşının yoğun bakım ve hastaneye yatışı engellemede yüzde 90 başarılı olduğunu söyledi. "Her ülkede yürütülen Faz-3 çalışmalarında gönüllü özellikleri ve izlenen parametreler farklılık gösteriyor" dedi. Etkinlik oranının deneklerin yaşı ve hastalıklarına karşı değişiklik gösterdiğini de sözlerine ekledi.
TADI TUZU YOK
Gaziantep'te Dr. Begüm Şahin, geçen ay COVİD- 19'a yakalandı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Hastalığın üzerinden 1 ay geçti. Ancak hala tat ve koku alamıyorum. Herkes dikkat etsin.
YERLİ ROBİNSON!
İstanbul'da yaşayan Onur Demir (25), salgın nedeniyle Tunceli'ye kaçtı. Keban Baraj Gölü'ndeki adada yaşamaya başladı. "Kafam çok rahat" açıklamasını yaptı.
'AH'RUPA!
Pandemi, Avrupa'yı ve ABD'yi esir aldı. Vaka sayıları hızla tırmandı. Hastanelerde ve morglarda boş yer kalmadı. Almanya mega karantinaya geçerken, ABD'de iki farklı mutasyon çıktı.
ABD'DE 2 YENİ MUTASYON
ABD'de vaka sayıları tırmandı. Toplam can kaybı 397 bin 994 ile rekor kırdı! Vatandaşlar, aşı olmak için saatlerde sırada beklemek zorunda kaldı. Şu ana kadar 10 milyon kişinin aşılandığı ülkede, virüsün iki yeni türüne rastlandı.
AVUSTRALYA'DA ÖPÜŞMEK YASAK
Avustralya hükümeti tedbirleri sıklaştırdı. Cinsel hayata yönelik uyarı yaptı: Yeni biriyle tanışmayın. Virüs tükürük yoluyla bulaşıyor, sakın öpüşmeyin.
İSRAİL FARK ATTI
İsrail, aşılamada fark yarattı. 8 milyon nüfusu için 16 milyon doz BioNTech aşısı aldı! Nüfusunun yüzde 25'ine aşı uygulayan ilk ülke olmayı başardı.
İNGİLTERE
İngiltere'de kiliseler bile aşı merkezi haline getirildi. Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede gazeteler, "Hastanelerde yer kalmadı" diyerek hükümeti eleştirdi.