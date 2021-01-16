



AŞIRI HIZLIYIZ

Türkiye'de virüse karşı aşılama başladı. Şimdiye kadar 500 binden fazla sağlık çalışanı aşılandı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, "Eğer antikorların ömrü kısa olursa 7-8 ay içinde yeniden aşılanabiliriz" açıklaması yaptı.

GÜL KİREKLO



YÜZDE 90 KORUYOR

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Sinovac aşısının farklı etkinlik oranlarına değindi. Aşının yoğun bakım ve hastaneye yatışı engellemede yüzde 90 başarılı olduğunu söyledi. "Her ülkede yürütülen Faz-3 çalışmalarında gönüllü özellikleri ve izlenen parametreler farklılık gösteriyor" dedi. Etkinlik oranının deneklerin yaşı ve hastalıklarına karşı değişiklik gösterdiğini de sözlerine ekledi.







TADI TUZU YOK

Gaziantep'te Dr. Begüm Şahin, geçen ay COVİD- 19'a yakalandı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Hastalığın üzerinden 1 ay geçti. Ancak hala tat ve koku alamıyorum. Herkes dikkat etsin.