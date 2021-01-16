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    • 16.01.2021 18:20
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    Terör örgütü PKK'dan kaçan 1 , devletin şefkatli kollarına

    İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine ğunu açıkladı. Duyuruda, "Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve 'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

    1 terörist PKK'dan kaçtı

    İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği açıklandı.

    Açıklamada, "Bakanlığımızın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 4'e yükseldi" denildi.

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    Haberler Güncel Terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist, devletin şefkatli kollarına teslim oldu