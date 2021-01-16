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    • 16.01.2021 17:58
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    Son dakika: 'in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı! , , , ... | HAVA DURUMU

    'in yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı etkili oluyor... Kent genelinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. İşte İzmir'de son durum ve hava durumunun detayları...

    AA



    İzmir'in yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı başladı. Bornova, Buca, Narlıdere gibi merkez ilçelerin yüksek kesimlerinde henüz tutmayan kar; Bergama, Dikili, Aliağa, Kemalpaşa ilçelerinde beyaz örtü oluşturdu.



    Kar yağışı nedeniyle İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde Karayolları ekipleri önlem aldı.



    ÇOCUKLAR HASRET GİDERDİ
    Karın tuttuğu bazı bölgelerde çocuklar, kar hasretini giderdi.



    Öte yandan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir'in kuzeydoğu kesimlerinde akşam saatlerinden gece saat 03.00'e kadar orta kuvvette kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.



    Kar yağışının ardından meydana gelebilecek buzlanmalara karşı dikkatli olunması istendi.
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    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı! Bergama, Dikili, Aliağa, Kemalpaşa... | HAVA DURUMU