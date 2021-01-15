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    • 15.01.2021 07:47
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    SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'da büyük çöküş: Rukiye Çekiç'in ölümünü 4 yıl gizledikleri ortaya çıktı

    Son dakika haberi! PKK'nın sözde eyaleti Karayazı-Eleşkirt gücü sorumlusu Gulan kod adlı Rukiye Çekiç'in 26 Aralık 2017'de 'a düzenlenen nokta hava harekatıyla öldürüldüğü ortaya çıktı.

    Sabah
    Terör örgütünde büyük çöküş! 4 yıl gizlediler

    Terör örgütü PKK, MİT-TSK ortak harekatıyla öldürülen teröristin ölümünü 4 yıl gizledi. Çekiç, PKK'nın silahlı kadın yapılanması olan YJA-Star'ın üst düzey sorumlusu olup, aynı zamanda PKK'nın sözde askeri meclis üyesiydi.


    15 yıldır dağ kadrosunda bulunan terörist, PKK'nın şehir merkezlerindeki uyuyan hücrelerini harekete geçirip orman yangınları, araç yakma, suikast, bombalı sabotaj, fabrika kundaklama gibi provokatif saldırıları gerçekleştiren taşeron yapılanması YPS'nin de tepe isimlerinden biriydi.

    İçişleri Bakanlığı'nın 500 bin lira ödüllü gri kategorisinde aranan Çekiç'in 9 askerimizi şehit etmekten hakkında arama kararı bulunuyordu.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'da büyük çöküş: Rukiye Çekiç'in ölümünü 4 yıl gizledikleri ortaya çıktı