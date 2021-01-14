

BATAN FİRMAYI O KURTARDI

Yeni Şafak'ın haberine göre, bu ihale aynı zamanda bitik durumdaki İsrail firmasını batmaktan kurtarmıştı. Durmaz'ın bu anlaşmada da etkin rol oynadığı ifade edilmişti. Türkiye'deki önemli bir savunma kuruluşunun kurucuları arasında da yer alıp daha sonra ayrılan Mehmet Korkmaz'ın, Gezi olaylarına ilişkin yargılanan Osman Kavala ile yakın ilişkide olduğu ifade ediliyor. İşte böyle derin bağları olan Menmet Korkmaz'ın oğlunun casusluk ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınması, savunma sanayiine ilişkin çalınan gizli bilgiler İsrail'e mi gitmiş olabilir endişesini de beraberinde getirdi.

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