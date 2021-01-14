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    • 14.01.2021 14:53
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    : Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki başladı

    haberine göre, Başkan liderliğindeki Merkez Karar ve Yürütme Kurulu () toplantısı 'nde başladı.

    Erdoğan'ın liderliğinde kritik toplantı!

    Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (), Başkan başkanlığında toplandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü mesaisini paylaşarak, ülke için durmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirmişti.

    Erdoğan, sosyal medya uygulaması 'dan, "Günaydın, sevgili kardeşim" ifadesiyle başlayan mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Bugün mesaimize AK Parti Genel Merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 14.00'te MKYK, akşam saat 17.00'de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz. Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti MKYK başladı