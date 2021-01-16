SON DAKİKA: Ölüme giden çiftin son anları

Kamboçya Polis Merkezi, tarafından başlatılan soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Xiao ve Cao'nun silahlı iki kişi tarafından asansörden indirildiği ve apartman dairesine girdikleri görüldü. Cao'nun ağzında bant olduğu, silahlı saldırganlardan birinin ise silahını Xiao'nun beline doğrulttuğu görüntülere yansıdı.