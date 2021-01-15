İktidar olacağı rüyasını gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! Yargıtay açıkladı! Parti kan kaybediyor

11 Kasım 2020'de 492 bin 994 üyesi olan MHP'nin, geride kalan iki ayda üye sayısı 2 bin 886 azalmayla 490 bin 131 olarak kayıtlara geçti.

İYİ Parti'de de üye sayısını artırdı.

11 Kasım 2020'de 316 bin 319 üyesi olan İYİ Parti, iki ay içerisinde üye sayısını 14 bin 131 arttırdı ve toplam 330 bin 450'ye çıkardı.