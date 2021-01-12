SURUÇ VE SULTANAHMET SALDIRILARINA PATLAYICI TEMİN ETTİ

DEAŞ tarafından ülkemizde gerçekleştirilen Suruç ve Sultanahmet Patlamaları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı ABU BERA (K) Mahir EL AGGAL ile birlikte faaliyet gösterdiği ve ülkemizde gerçekleştirilen bazı eylemlerde kullanılan patlayıcıların aktarılmasında ve eylem amaçlı ülkemize geçmiş örgüt mensuplarına lojistik destek sağlanmasında yer aldığı şeklinde hakkında bilgiler bulunan Azzo Halaf Süleyman EL AGGAL isimli örgüt mensubu 11.01.2021 günü 17.30 sıralarında Şanlıurfa il merkezinde yakalandı.

Şahıs ifadesinde; ABU BERA (K) Mahir EL AGGAL'ın talimatları ile patlayıcı malzeme hazırladıklarını ve hazırladıkları patlayıcıları eylem amacıyla Türkiye'ye gönderdiklerini, patlayıcıların Türkiye'ye gönderilmesinden yaklaşık 2 ay sonra İstanbul Sultanahmet'te eylem gerçekleştirildiğini, eylemde kullanılan patlayıcıların geçirdikleri patlayıcılar olduğunu,