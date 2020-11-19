



TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İNFAZ EMRİ VERMİŞ

AA muhabirinin dava dosyasından edindiği bilgiye göre, terör örgütü PKK, 30 Mart 2014'teki yerel seçimlerde HDP'nin aleyhine çalıştığı, AK Parti yanlısı tutum sergilediği gerekçesiyle o dönem Suruç Belediye Başkanı olan Salih Tekinalp'in öldürülmesi talimatı verdi.

Terör örgütü PKK, Tekinalp'i öldürmek için İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sabri Dal, kardeşi Mehmet Dal ile Mehmet Emin Elçi'yi görevlendirdi.

At yetiştiriciliği yapan Tekinalp ile at satın alma bahanesiyle 18 Haziran 2014'te çiftlikte buluşan teröristler, burada silahlı saldırıda bulundu, eski belediye başkanı olaydan yaralı olarak kurtuldu.

Örgütün ikinci kez öldürme emrini vermesi üzerine terör örgütü PKK mensupları başka bir plan yaparak Salih Tekinalp'e pusu kurdu.

Teröristler, 19 Ekim 2014'te, Sinan Tekinalp'in kullandığı ve içerisinde babası Salih Tekinalp'in de olduğu 33 B 3254 plakalı otomobili Suruç ilçesi Aligöre Mahallesi girişindeki köprüde çapraz ateşe tuttu. Saldırıda, Salih Tekinalp ile oğlu hayatını kaybetti.