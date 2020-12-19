Terör örgütü PKK'ya yönelik bu yıl başlatılan Kıran, Kapan ve Yıldırım operasyonlarında aralarında üst düzey sorumluların da bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre yurt içinde sadece 320 terörist kaldı. Terör örgütünün geçmiş yıllara oranla eylem kapasitesi de yüzde 95 düştü.



Daha önceki yıllarda HDP'nin, çukur ve hendek olaylarında PKK'lı teröristleri sahiplenmesi, onlar için destek yürüyüşleri organize edip, esnafa kepenk, araçlara kontak kapattırması, belediye araçlarını hangarlara çekip çöpleri toplamamasınaa halkın tepkisi üzerine AK Parti oylarının Güneydoğu'da artış göstermesi terör örgütünü harekete geçirdi. AK Parti'nin son 10 yılda gerek yerel, gerek genel seçimlerde bölgenin birçok yerinde aldığı başarılı seçim sonuçları ile çıkardığı milletvekili ve aldığı il ve ilçe bazındaki belediyelerle terör örgütünün hazımsızlığı, AK Partili siyasetçilere yönelik suikastlarla ayyuka çıktı.





SON KURBAN ONLAR OLDU

Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları binalarına son 5 yılda 348 silahlı, bombalı saldırı gerçekleştirildi. En son 18 Haziran 2019'da Erzurum'un Karayazı ilçesinde, AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, teröristler tarafından öldürüldü.





PKK'NIN KATLETTİĞİ O İSİMLER

Şırnak Yerel yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kılınç

Şırnak Cizre: Milletvekili Mehmet Emin Dindar'ın kardeşi Ramazan Dindar ile Kale Mahallesi Muhtarı AK Partili Mehmet Zeki Macartay

Şırnak Beytüşşebap: Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman

Şırnak Beytüşşebap: Ebubekir Adıyaman ile Selman Öztunç

Şırnak Silopi: Servet Bilen ile 13 yaşındaki kuzeni Diyar Bilen

Şırnak Uludere: AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Paksoy

Van: Mehmet Latif Şener

Van Özalp: İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu

Van Erciş: Belediye Meclis Üyesi Mehmet Şerif Doğu

Van: Taner Ünal adlı AK Partili seçmen

Van Özalp: İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi

Van Muradiye: İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın aracı tarandı. Vanlı'nın yeğeni Adnan Vanlı öldü.

Van Edremit: Belediye başkan aday adayı Abdulcelil Tüci

Hakkâri Şemdinli: Menderes Özer

Hakkâri: 1. sıra milletvekili adayı Ahmet Budak

Hakkâri Yüksekova: Necmettin Adsız

Hakkari Yüksekova: Müslüm Erdal

Hakkari Şemdinli: Erol Tekin

Hakkâri Yüksekova: Belde Belediye Başkanı Tayfun Ayhan, ağabeyi Murat Ayhan saldırıya uğradı. Murat ölürken, Tayfun Ayhan ağır yaralandı.

Diyarbakır Dicle: İlçe Başkanı Deryan Aktert

Diyarbakır Lice: İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan

Diyarbakır Silvan: Mahmut Taşkıra

Diyarbakır Lice: AK Parti'ye oy verdikleri için Ömer Demirbaş ile oğlu Musa Demirbaş

Diyarbakır Lice: Ramazan Mula

Diyarbakır Lice: Arıcılık yapan AK Partili Remzi Güler ile zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler

Siirt Eruh: İşadamı Mehmet Salih Arslan

Tunceli Ovacık: Rıza Örük

Batman Kozluk: AK Partili Belediye Başkanı Veysi Işık'a ait araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerinden tesadüf geçen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ile 2 asker şehit oldu.

Şanlıurfa Suruç: AK Partili Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Yıldız

Ağrı Doğubayazıt: Uzunyazı Köyü imamı Ramazan Bozdağ

Bingöl: Alıncak Köyünde Mahmut Bazencir

Ağrı Doğubayazıt: Seçim müşahidi Mevlüt Bengi

Erzurum Karayazı: Belediye meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük

Mardin Yeşilli: Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı AK Parti üyesi Mehmet Acu.