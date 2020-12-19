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    • 19.12.2020 07:58
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    Eli kanlı terör örgütü , sırf li oldukları için 37 cana kıydı

    Emperyalistlerin maşası, eli kanlı terör örgütü , sadece li oldukları veya oy verdikleri için yıllarca muhafazakar Kürt siyasetçilerini hedef aldı. PKK son 10 yılda 37 Kürt siyasetçiyi hunharca katletti.

    Sabah
    AK Partili diye 37 cana kıydılar!

    Terör örgütü 'ya yönelik bu yıl başlatılan Kıran, Kapan ve Yıldırım operasyonlarında aralarında üst düzey sorumluların da bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre yurt içinde sadece 320 terörist kaldı. Terör örgütünün geçmiş yıllara oranla eylem kapasitesi de yüzde 95 düştü.

    Daha önceki yıllarda HDP'nin, çukur ve hendek olaylarında PKK'lı teröristleri sahiplenmesi, onlar için destek yürüyüşleri organize edip, esnafa kepenk, araçlara kontak kapattırması, belediye araçlarını hangarlara çekip çöpleri toplamamasınaa halkın tepkisi üzerine oylarının Güneydoğu'da artış göstermesi terör örgütünü harekete geçirdi. AK Parti'nin son 10 yılda gerek yerel, gerek genel seçimlerde bölgenin birçok yerinde aldığı başarılı seçim sonuçları ile çıkardığı milletvekili ve aldığı il ve ilçe bazındaki belediyelerle terör örgütünün hazımsızlığı, AK Partili siyasetçilere yönelik suikastlarla ayyuka çıktı.


    SON KURBAN ONLAR OLDU
    Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları binalarına son 5 yılda 348 silahlı, bombalı saldırı gerçekleştirildi. En son 18 Haziran 2019'da Erzurum'un Karayazı ilçesinde, AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, teröristler tarafından öldürüldü.


    PKK'NIN KATLETTİĞİ O İSİMLER
    Şırnak Yerel yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kılınç
    Şırnak Cizre: Milletvekili Mehmet Emin Dindar'ın kardeşi Ramazan Dindar ile Kale Mahallesi Muhtarı AK Partili Mehmet Zeki Macartay
    Şırnak Beytüşşebap: Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman
    Şırnak Beytüşşebap: Ebubekir Adıyaman ile Selman Öztunç
    Şırnak Silopi: Servet Bilen ile 13 yaşındaki kuzeni Diyar Bilen
    Şırnak Uludere: AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Paksoy
    Van: Mehmet Latif Şener
    Van Özalp: İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu
    Van Erciş: Belediye Meclis Üyesi Mehmet Şerif Doğu
    Van: Taner Ünal adlı AK Partili seçmen
    Van Özalp: İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi
    Van Muradiye: İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın aracı tarandı. Vanlı'nın yeğeni Adnan Vanlı öldü.
    Van Edremit: Belediye başkan aday adayı Abdulcelil Tüci
    Hakkâri Şemdinli: Menderes Özer
    Hakkâri: 1. sıra milletvekili adayı Ahmet Budak
    Hakkâri Yüksekova: Necmettin Adsız
    Hakkari Yüksekova: Müslüm Erdal
    Hakkari Şemdinli: Erol Tekin
    Hakkâri Yüksekova: Belde Belediye Başkanı Tayfun Ayhan, ağabeyi Murat Ayhan saldırıya uğradı. Murat ölürken, Tayfun Ayhan ağır yaralandı.
    Diyarbakır Dicle: İlçe Başkanı Deryan Aktert
    : İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan
    Diyarbakır Silvan: Mahmut Taşkıra
    Diyarbakır Lice: AK Parti'ye oy verdikleri için Ömer Demirbaş ile oğlu Musa Demirbaş
    Diyarbakır Lice: Ramazan Mula
    Diyarbakır Lice: Arıcılık yapan AK Partili Remzi Güler ile zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler
    Siirt Eruh: İşadamı Mehmet Salih Arslan
    Tunceli Ovacık: Rıza Örük
    Batman Kozluk: AK Partili Belediye Başkanı Veysi Işık'a ait araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerinden tesadüf geçen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ile 2 asker şehit oldu.
    Şanlıurfa Suruç: AK Partili Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Yıldız
    Ağrı Doğubayazıt: Uzunyazı Köyü imamı Ramazan Bozdağ
    Bingöl: Alıncak Köyünde Mahmut Bazencir
    Ağrı Doğubayazıt: Seçim müşahidi Mevlüt Bengi
    Erzurum Karayazı: Belediye meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük
    Mardin Yeşilli: Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı AK Parti üyesi Mehmet Acu.

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    Haberler Güncel Eli kanlı terör örgütü PKK, sırf AK Partili oldukları için 37 cana kıydı