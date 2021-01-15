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    • 15.01.2021 15:38
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    Başkan Erdoğan'dan 'e tebrik telefonu

    'li Belediye Başkanı 'un zimmet skandalı ile tutuklanmasının ardından, yapılan kura seçiminde 'li başkanvekili seçildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili , AK Parti Menemen İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Dağ, Başkan 'la telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, göreve başlayan Aydın Pehlivan'ı tebrik ederek; yaşanan süreçle ilgili bilgi aldı.

    Başkan Erdoğan'dan Menemen'e tebrik telefonu

    Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili , Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı , AK Parti İzmir Milletvekili ve İl Başkanı , AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

    Ziyaret sırasında Başkan da partililere telefonla seslendi. Başkanvekili 'ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menemen'de yaşanan süreç ile ilgili bilgi aldı.

    ERDOĞAN, MECLİSTEKİ DAĞILIMI SORDU
    Hamza Dağ, meclisteki üye dağılımını soran Başkan Erdoğan'a "12 meclis üyesi bizde. 19 meclis üyesi karşı taraftaydı. Oylama 15-15 bitmişti. En son kuraya kalmıştı. Bizim AK Parti 10, 2 efendim" şeklinde yanıt verdi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan "12 mi ? Peki o zaman nasıl 15-15 oluyor?" sorusunu ise Hamza Dağ, " içinden üç meclis üyesi de bize oy verdi" diye cevapladı.

    Başkan Erdoğan sözlerini; "Genç bir arkadaşımız. Bundan sonraki süreçte Menemen'de Aydın Bey'e başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun" şeklinde tamamladı.

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