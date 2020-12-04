ABD merkezli NY Times, dünyayı etkisi altına alan salgına karşı Uğur ŞahinÖzlem Türeci çiftinin başarısını yazdı. "Türk çiftin aşı icat etmesi doğru zamanda gelmiş gibi görünüyor" denilen yazıda iki Türk'ün göçmenliğin yararlarını övmek için bir fırsat olduğu kaydedildi.
"Göçmen karşıtı duyguları ortadan kaldırabilecek bir şey varsa, bunu kesinlikle dünyayı ölümcül bir virüsten kurtaran bir Türk çift yapar" denildi. Çiftin hikayesine yer verilen yazıda, Türk bir işçinin oğlu olan Uğur Şahin'in küçük yaşta Almanya'ya göç ettiği, Özlem Türeci'nin de bir Türk doktorun kızı olduğu aktarıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu Covid- 19'la Mücadele Özel Oturumu'na video mesaj gönderdi. "Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" dedi.
DAĞITIM BAŞLADI
Pfizer ve BioNTech'in ürettiği aşının İngiltere'ye sevkiyatı başladı. Belçika'daki tesislerde yükleme yapılan tırlar, yola çıktı. İngiltere Başbakanı Johnson, "Hayat baharda normale dönecek" dedi.
AŞIRI HIZ!
Tarihte bugüne kadar en erken Covid-19 aşısı geliştirildi. Bu da aşıların güvenilirliği tartışmasını beraberinde getirdi. Peter Hurford ve Marcus Davis'in 1996'daki araştırmalarına göre virüse karşı en erken aşı gelişimi 4 yıl sürdü.
4-A PLANI
Türkiye, Çin'den aldığı CoronaVac aşısını, önce 2-3 haftalık bir süreçte kontrolden geçireceğini açıkladı. 25 milyon kişiyi kapsayacak aşı uygulamasının Nisan ayına kadar süreceği, bunun da 4 aşamada olacağı bildirildi:
1- 65 yaş üstü herkes...
2- 50 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar, riskli işlerde çalışanlar...
3- 50 yaş altı kronik rahatsızlığı olanlar.
4- İlk üç aşamanın dışında kalan herkes aşı olacak.