"Göçmen karşıtı duyguları ortadan kaldırabilecek bir şey varsa, bunu kesinlikle dünyayı ölümcül bir virüsten kurtaran bir Türk çift yapar" denildi. Çiftin hikayesine yer verilen yazıda, Türk bir işçinin oğlu olan Uğur Şahin'in küçük yaşta Almanya'ya göç ettiği, Özlem Türeci'nin de bir Türk doktorun kızı olduğu aktarıldı.