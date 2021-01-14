KPSS 2020/2 taban puanları! KPSS tercih sonuçları tavan taban puanları boş kontenjanlar!

KPSS tercih sonuçları tavan taban puanları boş kontenjanlar yoğun şekilde araştırılıyor. KPSS 2020/2 tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanları da merak ediliyor. 30 Aralık 2020 - 7 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kadro ve pozisyonlar da belli oldu.
KPSS 2020/2 TABAN PUANLARI BOŞ KONTENJANLARI!
Binlerce adayın beklediği KPSS-2020/2 Tercih sonuçları açıklandı. Haberi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"30 Aralık 2020 - 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır."
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KPSS oetaöğretim lise 50, 60,70 Puanla Nerelere Başvurulur?
KPSS ortaöğretim lise 60 puan maalesef birçok alımda işinize yaramayacaktır. Bu puan ile Belediyeler tarafından açılan zabıta memuru alımlarına veya KPSS'siz memur alımı yapan kurumlara başvuru yapabilirsiniz. Birçok kurum memur alımı yaparken minimum 70 puan şartı aramaktadır.
Zabıt Katibi Alımları
Adalet Bakanlığı tarafından açılan memur alım ilanlarında zabıt katipliği kadroları da bulunmaktadır. 2018 yılında yapılan 12 Binlik Adalet bakanlığı memur alımında kadroların yaklaşık 3000 tanesi zabıt katibi kadrosuydu. Bu alımlara önlisans 70 puan ile başvurabilirsiniz.
İnfaz Koruma Memuru Alımları
Adalet Bakanlığı bünyesinde her sene binlerce yeni infaz koruma memuru alımı yapılmaktadır. Bu alımlarda lise, önlisans ve lisans mezunları 70 puanla başvuru yapabilmekte ve memur olma hayallerine kavuşabilmektedirler
Mübaşir Alımı
Mübaşir alımları da Adalet Bakanlığı tarafından yapılan alımlardandır. Mübaşir alımında İKM ve zabıt katibi alımında olduğu gibi boy şartı ya da klavye sınavı şartı aranmaz. 70 puan ile başvuru yapabilirsiniz.
İcra Katibi Alımı
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan alımlarda İcra Katibi kadrosu da bulunmaktadır. 2019 yılında en son yapılan alımda 1099 icra katibi memuru alımı yapılmış ve önlisans mezunları 70 puan ile başvurabilmişti.
Kredi Yurtlar Kurumu Alımları
Önlisans mezunları içinde bazı kadrolar açan Kredi yurtlar kurumu alımlarına 70 puan ile başvuru yapabilirsiniz.
Bekçilik Alımları
60 puan ile başvuru yapılabilen Bekçilik Alımları bazen KPSS'siz de yapılmaktadır. Bu alımlara herkes başvurabilmektedir.
Zabıta Memuru Alımları
Belediyeden belediyeye değişiklik göstermekle birlikte çoğu belediye 60 kpss taban puanı istemektedir.
Nüfus Memuru Alımları
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Nüfus memuru alımlarında önlisans mezunları içinde uygun kadrolar bulunmaktadır. Bu alımlarda da genellikle 70 kpss puan şartı aranmaktadır.
Belediye Düz Memur alımları
Belediyeler tarafından açılan memur alımlarında düz memur alımı da yapılmakta ve çoğunlukla 70 KPSS puanı şartı aranmaktadır.
Bazı alımlarda sertifikalarınız olması düşük puanla atanmanıza yardımcı olacaktır. Alım ilanı sürecine kadar aşçılık, bilgisayar sertifikası, muhasebe sertifikası, kalorifercilik sertifikası gibi sertifikaları almanız faydanıza olacaktır.
MEMUR OLMAK İÇİN NE YAPMALI?
Adaylardan 2020 yılında da, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Sağlık açısından görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi aşağıdaki nitelikler aranıyor.