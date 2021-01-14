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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı 14 Ocak koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | GÜNCEL

    Son dakika haberi... 14 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 169 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 14 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Türkiye'de son 24 saatte 169 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Ocak koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU