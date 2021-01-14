Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 14 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 169 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti.
13 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
12 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
11 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
10 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
9 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
8 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
6 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
5 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
4 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU