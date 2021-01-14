Son dakika... İstanbul'da hava sıcaklarının giderek düşmesiyle birlikte gözler kar yağışının ne zaman başlayacağına çevrildi. Bilindiği üzere şehirde yaşayan milyonlarca vatandaş karın yağacağı günü bekliyor. Kar yağışı özellikle kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan İstanbul'da barajların dolmasında önemli bir etken olacak. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarılara göre Özellikle İstanbul ve çevresinde yarından itibaren karla karışık yağmurun etkili olabileceği belirtildi. Beklenen kar yağışının Türkiye genelinde 1 hafta boyunca devam edeceği öngörülürken Hava Tahmin Uzmanı Yüksel Yağan İstanbul'da kar yağışıyla ilgili kritik uyarılarda bulundu.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir uyarı geldi. Yapılan son tahminlere göre; yurt genelinde düşen hava sıcaklıklarının beraberinde kar yağışı getirmesi bekleniyor. Özellikle bugün öğle saatlernide İstanbul ve çevresinde bugün karla karışık yağmur etkili oldu. Beklenen kar yağışının Türkiye genelinde 1 hafta boyunca devam etmesi öngörülüyor.