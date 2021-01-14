AŞI NASIL YAPILACAK?

AŞI uygulama odasına her defasında sadece aşılanacak bir kişi alınacak. Aşı uygulama esnasında aşılamayla ilgili gerekli kayıtlar tutulacak. Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilecek. Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı, kimlik bilgilerini, kişi için ayrılan aşı ile eşleştirecek ve uygulayacak. Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi atığa gönderilecek.

SABAH 08.30'DAN GECE YARISINA KADAR SÜRECEK

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı, SABAH'a konuştu: Aşı çalışmaları sabah saat 08.30'dan gece 24.00'e kadar devam edecek. 50 poliklinikte günde ortalama 4 bin 650 kişi aşı olabilecek. Soğuk zincir muhafazası ile gelen aşılar, aşı dolaplarımızda saklanacak ve diğer ünitelere taşınmaları aşı çantaları ile yapılacak. Hastadaki barkodla aşı barkodları eşleştirilecek. İkinci dozdan sonra kişiye aşı kartı verilecek.