İYİ Parti Muğla İl Yönetiminin düşmesi sonrası İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Teşkilat Başkanı Koray Aydın tarafından İYİ Parti İl Başkanlığının asil ve yedek üyelerinden çoğunluğunun istifa etmesi sonucu parti tüzüğünün 26'ncı maddesi gereğince yönetim kurulunun düştüğünün tespit edildiği yeni il teşkilatının oluşturulması için önümüzdeki günlerde yeniden görevlendirme yapılacağını belirten yazısı ilgili birimlere ulaştırıldı.