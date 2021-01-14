Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

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