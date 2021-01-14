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    • 14.01.2021 18:39
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    ve dostlarını üzen haber... terör örgütüne gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ele geçirildi

    'nin ilçesi kırsalında /KCK bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda ele geçirildi. Terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonun detayları haberimizde...

    AJANSLAR
    HDP ve dostlarını üzen operasyon

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

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    Bu kapsamda kentin Şemdinli ilçesi Uğuraçan köyü Yeşilbayır mevkisi kırsalında dün 17 tim ile gerçekleştirilen aramalarda, 136 uçaksavar mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar mühimmatı ve hasarlı video kamera bulundu.

    Yapılan açıklamada, "Şemdinli ilçesi Uğuraçan köyü Yeşilbayır mevki'i kırsal alanında 17 tim ile gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sonucunda; 136 adet 14.5 mm uçaksavar mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet hasarlı video kamera ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

    Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları sürüyor.
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    Haberler Güncel HDP ve dostlarını üzen haber... PKK terör örgütüne gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi