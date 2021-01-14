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    • 14.01.2021 18:34
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    EUROCONTROL verileri açıkladı: uçuş trafiğiyle 13 Ocak'ta Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

    Son dakika haberi... (), 'nın (EUROCONTROL) yayınladığı verilere göre 543 uçuşla 13 Ocak Çarşamba günü Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi oldu. THY Genel Müdürü sosyal medya hesabı 'dan yaptığı açıklamada, "Sizin için uçuyoruz. Zaman zor zaman. Fakat Avrupa'da hala en fazla seferi biz yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

    THY Avrupa'nın zirvesinde

    Göklerdeki temsilcimiz Türk Hava Yolları yine bir başarıyla gündeme geldi.

    543 UÇUŞLA ZİRVEDE
    Türk Hava Yolları (THY), Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) yayınladığı verilere göre 543 uçuşla 13 Ocak Çarşamba günü Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi oldu.

    EUROCONTROL, 13 Ocak Çarşamba gününe ilişkin trafik verilerini açıkladı. Buna göre bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 543 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

    "DÜNYADA EN FAZLA ÜLKEYE HALA BİZ UÇUYORUZ"
    Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, pandemi sürecine karşın THY'nin hala en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olduğuna dikkat çekerek, "Sizin için uçuyoruz. Zaman zor zaman. Fakat Avrupa'da hala en fazla seferi biz yapıyoruz. Dünyada en fazla ülkeye (102) hala biz uçuyoruz. TMM +Aşı ile İnşallah 2021'de THY yine yüksekten uçmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

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