E-nabız-e devlet-MHRS giriş: Çin'den koronavirüs aşısı geldi ve vatandaşlar Covid-19 aşısı için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Koronavirüs aşısı ile ilgili onay verilmesi ile birlikte vatandaşlar risk grubuna göre e-Nabız, MHRS üzerinden randevu alarak 28 gün arayla aşılanabilecek. Hastanelere girip randevu almak yerine online MHRS randevu sistemi üzerinden yada ALO 182'yi arayarak randevu oluşturabilirsiniz. Öte yandan Sağlık Bakanlığı aşılanmayı yakından takip etmek için yeni bir uygulamayı vatandaşların kullanımına sundu. Yeni uygulamanın nasıl kullanıldığına dair bilgileri de haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Peki E Devlet MHRS e-Nabız ile randevu aşı başvurusu nasıl yapılır? E nabız ve MHRS aşı randevusu nasıl alınır?
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.
Coronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.
Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
KİMLER AŞI ÖNCELİĞİNE SAHİP OLACAK?
1- SAĞLIKÇILAR: Belirlenen takvime göre koronavirüs aşıları öncelikle sağlık personeline yapılacak. Türkiye'de kamuda, üniversitede ve özel hastanelerde toplam 1 milyon 119 bin 886 sağlık personeli bulunuyor. İlk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personeline uygulanacak. Bu da 2 milyon 239 bin 772 doz aşı demek.
2- 65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALAR: Geriye kalan 760 bin 228 doz aşının ise toplam 380 bin 114 kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşa uygulanması planlanıyor. Ancak ilk dozlar yapıldıktan sonra Çin'den sipariş edilen diğer 47 milyon doz aşının ülkeye peyderpey ulaşması durumunda, sağlık personeli ikinci dozu almadan, geriye kalan 65 yaş üstü ve riskli gruplar aşılanmaya başlayacak.
3- RİSKLİ ORTAMDA ÇALIŞANLAR: Daha sonra toplumda yüksek riskli ortamlarda, kritik işlerde çalışanların aşılanması düşünülüyor. Bunlar arasında askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar (belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevlileri) bulunuyor.
4- DİĞER VATANDAŞLAR: Daha sonraki planlamada 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler bulunacak ve giderek 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar, 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak. Topluma aşı uygulaması ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılacak.
AŞI SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR?
Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.
E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemlerini aktaracağız. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.
E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.
Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.
En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.
Uzman doktor muayeneye gelen vatandaşın şikayetlerini dinler ve incelemelerde bulunur, gerekli gördüğü durumda hastayı tahlile gönderebilir. Hastanede yapılan bu tahliller ise bir süre sonra e-nabız sistemine aktarılır. Dolayısıyla vatandaşlar geçmişte yaptırdıkları tahlillerin sonuçlarına ulaşmak için e-nabız sistemine giriş yapıp ilgili sayfadan inceleme yapabilirler.
Koronavirüs (Kovid-19) aşı kayıtları, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği "aşıla" mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek. Aşı uygulanmadan önce mutlaka "aşıla" mobil uygulaması üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı uygulaması yapılacak. Bakanlık aşı takibi için 'aşıla" mobil uygulamasını açıkladı. İndirme işleminin yapılması gereken uygulama, Sağlık Bakanlığınca aşı takibini kolaylaştırmak için geliştirildi. Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek. Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak. Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.
AŞILA UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Covid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt sonra aşı yapılacak.
Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.
Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak. Sağlık Bakanlığının geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.
AŞILA UYGULAMASINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?
Aşıla uygulamasına giriş yapabilmek için kullanıcı profiline uygun seçim yapılarak ilerlenir.
EĞER AİLE HEKİMİ İSENİZ;
Eğer Aile Hekimi Girişi seçildiyse T.C. Kimlik Numarası ve Veri Gönderim Şifresi (e-Nabız) ile giriş yapılır.
Eğer Hekim Girişini seçildiyse T.C. Kimlik Numarası ve HSYS Şifresi ile giriş yapılır.
Hekim kullanıcılarının sisteme giriş yapabilmesi için HSYS şifresinin olması tek başına yeterli değildir aynı zamanda HSYS sisteminde aşı uygulama yetkisinin de olması gerekmektedir.
Aile Hekimi girişi yapan kullanıcılar Ana Sayfada;
Aşı Uygula
Aşı Takvimi Yaklaşanlar
Randevularım
Popülasyon
Aşı Ekibimi Oluştur
menülerini görüntüler.
Hekim girişi yapan kullanıcılar Ana Sayfada;
Aşı Uygula
Randevularım
Aşı Ekibimi Oluştur
menülerini görüntüler.
Aşılanacak Kişi Ekle
Menüsünü ise sadece HSYS'de aşılanacak kişi ekleme yetkisi olan kullanıcılar görüntüleyebilecektir.
EĞER SAĞLIK PERSONELİ İSENİZ;
Eğer Sağlık Personeli Girişi seçildiyse Cep Telefon Numarası girilerek SMS Şifre Al butonuna tıklanır.
Sağlık Personelleri, Aile Hekimi veya Hekim tarafından yetki verildiği taktirde sisteme giriş yapabilir.
Yetkisi olmayan personeller sorumlu hekimlerine başvurarak yetki talep edebilir.
Telefona gelen şifre belirlenen süre zarfında giriş ekranındaki ilgili alana yazılır ve Giriş butonuna tıklanır.
Eğer belirlenen süre zarfında giriş yapılamadıysa Tekrar SMS Şifre Al butonuna tıklanarak telefona tekrar şifre gelmesi sağlanır.
Sağlık Personeli girişi yapan kullanıcılar Ana Sayfada
Aşı Uygula
Randevularım
menülerini görüntüler.
Sağlık Personeli kullanıcısı uygulama içinde yapacağı tüm işlemleri kendisine yetki veren hekim gözetiminde gerçekleştirir.
Aile Hekimi Girişi yapan kullanıcının eğer birden fazla işlem yapabileceği birimi varsa birim seçimi yaparak devam edilir. Tek birimi olan kullanıcılar seçim yapmadan direkt olarak sistem tarafından Ana Sayfaya yönlendirilir.
CORONAVAC AŞISI FİYATI NE KADAR?
Çinli Sinovac Biotech firmasının Covid-19 için geliştirdiği CoronaVac aşısı hali hazırda Çin'de sağlık çalışanları ve yüksek risk grubudakiler için kullanılıyor.
Reuters'ın aktardığına göre CoronaVac aşısının tek dozu Çin'de 200 yuan (yaklaşık 30 ABD Doları) tutuyor. Ancak bu aşının fiyat farklı ülkelere farklı fiyattan satılması da söz konusu olabilir.
Endonezya merkezli Bio Farma şirketi, Sinovac şirketiyle 40 milyon doz alımı için anlaşmaya vardığını ve aşının doz başına Endonezya'da 13.60 dolara mal olacağını bildirdi. Türkiye ise Çin'den alınacak aşının bedava olacağını açıkladı.
YAN ETKİSİ VAR MI?
Lancet'in yaptığı değerlendirmede aşının olumsuz reaksiyonlarının hafif olduğu belirtiliyor; en yaygın semptomun enjeksiyon bölgesinde görülen ağrı olduğu ifade ediliyor.
Viral vektörlü aşılar veya DNA veya RNA gibi diğer COVID-19 aşı adaylarıyla karşılaştırıldığında, CoronaVac ile aşılamadan sonra ateş oluşumunun nispeten düşük olduğu kaydediliyor.
Türkiye'de aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. 6 Kasım tarihinde 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığı tespit edildi.
En sık görülen yan etkiler yorgunluk (yüzde 7,5),baş ağrısı (yüzde 3,5),kas ağrısı (yüzde 3),ateş (yüzde 3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (yüzde 2,5) olarak raporlandı.
Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporununda aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi.