'AŞILA' YAZ 2023'E SMS AT

Peki aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize geldiğini nasıl öğreneceğiz? İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşların koronavirüs aşısı olup olmayacaklarını E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceklerini söyledi. Memişoğlu ayrıca hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı yapılacağını da belirtti.

BİRİ HEKİM 3'ER KİŞİLİK EKİP

Kamu ve özel tüm hastanelerde aşı odaları da hazırlandı. Bu odalara aşı yapılacak vatandaşlar birer birer alınacak. Biri hekim olmak üzere 3'er kişilik de sağlık ekibi oluşturulacak. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'de, her gün yaklaşık 1.5 milyon kişiye kadar aşı yapabilme kapasitesi bulunduğunu belirterek "Aşılama ekiplerinin üç kişiden oluşması öngörülüyor. 3 kişilik bir ekip günde 200'ün biraz üzerindeki kişiye aşılama yapabilir. Böyle yapıldığı zaman da günde 1.5 milyon civarında kişiye aşı yapılabilecek gibi görünüyor" diye konuştu.