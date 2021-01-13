Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Koronavirüs aşısı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından oluşturulan AŞILA sistemi ile, aşılama işlemleri için randevu alınması gerektiği ve kaydı olmayan kişilere aşılama yapılamayacağının belirtilmesi üzerine vatandaşlar tarafından arama motorlarında Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Aşı takip sistemine nasıl kayıt olunur? Aşıla kayıt olma ekranı asila.saglik.gov.tr hakkında detaylı araştırma yapılıyor. Koronavirüs aşısı sorgulama işlemi Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız ekranı üzerinden ve 2023'e atılan SMS ile öğrenilebiliyor. E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazarak SMS atarak vatandaşlar koronavirüs aşısı olup olmayacaklarını öğrenebilecekler.
AŞI TAKİP SİSTEMİNE NASIL KAYIT OLUNUR?
Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Covid-19 aşısı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak.
Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.
Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.
Aşı randevusu nasıl alınır? Aşıla aşı randevusu oluşturma Aşı randevusu nasıl alınır? Aşıla aşı randevusu oluşturma
Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.
AŞILA KAYIT OLMA | ADIM ADIM AŞI KAYDI
AŞILA KAYIT OLMA | ADIM ADIM AŞI KAYDI
AŞILA KAYIT OLMA | ADIM ADIM AŞI KAYDI
MHRS ÜZERİNDEN AŞI RANDEVUSU ALINABİLİYOR!
Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek.
E-DEVLETTEN DE RANDEVU ALINABİLECEK
MHRS sistemine Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün.
'AŞILA' YAZ 2023'E SMS AT
Peki aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize geldiğini nasıl öğreneceğiz? İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşların koronavirüs aşısı olup olmayacaklarını E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceklerini söyledi. Memişoğlu ayrıca hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı yapılacağını da belirtti.
BİRİ HEKİM 3'ER KİŞİLİK EKİP
Kamu ve özel tüm hastanelerde aşı odaları da hazırlandı. Bu odalara aşı yapılacak vatandaşlar birer birer alınacak. Biri hekim olmak üzere 3'er kişilik de sağlık ekibi oluşturulacak. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'de, her gün yaklaşık 1.5 milyon kişiye kadar aşı yapabilme kapasitesi bulunduğunu belirterek "Aşılama ekiplerinin üç kişiden oluşması öngörülüyor. 3 kişilik bir ekip günde 200'ün biraz üzerindeki kişiye aşılama yapabilir. Böyle yapıldığı zaman da günde 1.5 milyon civarında kişiye aşı yapılabilecek gibi görünüyor" diye konuştu.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HUZUREVLERİNDE KALANLAR AŞILAMADA İLK SIRADA
Bu süreçte aşılar, Sağlık Bakanlığına ait iklimlendirme özelliğine sahip, özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak.
Bilim Kurulunca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak aşılamadaki genel öncelikler belirlendi. Buna göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlandı.
İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstündekiler ile yaşlı ve engellilerle korumaevlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.
İkinci aşamada aşı, toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan, kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunanlara uygulanacak.
Üçüncü aşamada, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunanlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar aşı olacak.
Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.
AŞILAMA İÇİN RANDEVU ŞART
Vatandaşlar, öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun kamu hastanesi ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.
Vatandaşlar, konumlarına göre Kovid-19 risk sıralamasını e-Nabız sitesinden görebilecek.
Aşılar 28 gün ara ile 2 doz olarak uygulanacak.
Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları doğrultusunda, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde "Aşı Uygulama Odası" oluşturuldu. Aşı uygulamaları, belirlenen kriterler dahilinde bu odalarda yapılacak.
Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınacak. Aşı uygulama esnasında aşılama ile ilgili gerekli kayıtlar tutulacak.
Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilecek. Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşı ile eşleşmesini sağlayacak.
Kişi için ayrılmış aşı açılarak kişiye aşı uygulaması yapılacak. Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi atığa gönderilecek.
Kovid-19 aşılaması ile ilgili uygulamaya yönelik kurallar ve kılavuzlar sağlık kuruluşlarına iletilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil uygulama devreye alınacak. Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecek.
CORONAVAC AŞISI FİYATI NE KADAR?
Çinli Sinovac Biotech firmasının Covid-19 için geliştirdiği CoronaVac aşısı hali hazırda Çin'de sağlık çalışanları ve yüksek risk grubudakiler için kullanılıyor.
Reuters'ın aktardığına göre CoronaVac aşısının tek dozu Çin'de 200 yuan (yaklaşık 30 ABD Doları) tutuyor. Ancak bu aşının fiyat farklı ülkelere farklı fiyattan satılması da söz konusu olabilir.
Endonezya merkezli Bio Farma şirketi, Sinovac şirketiyle 40 milyon doz alımı için anlaşmaya vardığını ve aşının doz başına Endonezya'da 13.60 dolara mal olacağını bildirdi. Türkiye ise Çin'den alınacak aşının bedava olacağını açıkladı.
YAN ETKİSİ VAR MI?
Lancet'in yaptığı değerlendirmede aşının olumsuz reaksiyonlarının hafif olduğu belirtiliyor; en yaygın semptomun enjeksiyon bölgesinde görülen ağrı olduğu ifade ediliyor.
Viral vektörlü aşılar veya DNA veya RNA gibi diğer COVID-19 aşı adaylarıyla karşılaştırıldığında, CoronaVac ile aşılamadan sonra ateş oluşumunun nispeten düşük olduğu kaydediliyor.
Türkiye'de aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. 6 Kasım tarihinde 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığı tespit edildi.
En sık görülen yan etkiler yorgunluk (yüzde 7,5),baş ağrısı (yüzde 3,5),kas ağrısı (yüzde 3),ateş (yüzde 3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (yüzde 2,5) olarak raporlandı.
Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporununda aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi.