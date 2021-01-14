Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına alınacak olan adayları yakından ilgilendiren KPSS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden sonuçlar ilan edilirken öğrenciler kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecekler. KPSS yerleştirme işlemi ise ortaöğretim, lisans ve ön lisans mezunlarının puan dağılımlarına göre gerçekleşecek. KPSS tercih sonuçları sorgula! KPSS 2020/2 tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, aşağıdaki ifadelere yer verildi;

30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.