Şahin bunun için Nisan ayında 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' adında özel bir kurul kurduklarını anlatan Şahin, "Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Reklam Kurulu ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından; tıbbi maske ve dezenfektan, maske, tulum ve gözlük, kolonya ve gıda maddeleri gibi ürünlere ilişkin üretici, aracı ve tedarikçi ve satıcı konumunda olup bu ürünlerin reklam ve tanıtımlarını yapan ve ayrıca fahiş fiyat artışı yaparak piyasa şartlarını bozacak şekilde satış yapan bin 131 firmayı denetlenmiş olup, mevzuata aykırı uygulamaları bulunan 511 firma hakkında toplam 20 milyon 166 bin 103 lira idari para cezası uygulanmıştır" dedi.