Gelen bir son dakika haberine göre, bügün Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek.
Gece saatlerinde Trakya Bölgesi'nde beklenen kar yağışının cuma ve cumartesi günü İstanbul'da da görüleceği tahmin ediliyor.
Bolu'da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde kısa süre yağmasına rağmen etkili olan kar yağışı yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı.
Bolu'da, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı kısa sürmesine rağmen TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oldu.
Kar yağışı sebebiyle sürücülerin olumsuz etkilenmesini engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Kar yağışının durduğu Bolu Dağı'nda gün içinde aralıklarla yağışın devam etmesi bekleniyor.
ANKARA'YA YILIN İLK KARI DÜŞTÜ
Ankara'nın yüksek kesimlerinde yer alan Oran ve Dikmen semtlerinde kar yağışı başladı.
Ayrıca Ankara-İstanbul Otoban yolu Cankurtaran mevkiinde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kapalı yol olmadığı öğrenildi.
Dün itibarıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara için 'sarı' uyarı vermişti. Gece yarısı itibarıyla sağanak yağmur yağmaya başlamıştı. Yaklaşık yarım saattir de Başkent Ankara'da yüksek kesimlerde başlamak üzere şehir merkezine doğru kar yağışı ilerliyor.
İncek bölgesinde kar yağışı nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor. Ankara Valiliği özellikle araç sürücülerine dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan uzmanlar, önceden yağmur yağdığı için buzlanma konusunda uyarılarda bulundu.
ANKARA'YA KAR YAĞIŞI NE KADAR DAHA DEVAM EDECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bugün başlayan kar yağışı hafta sonuna kadar devam edecek. Günlerce sürecek olan kar yağışının baraj doluluk oranlarını da arttırması bekleniyor.
YURTTA HAVA DURUMU
Ankara: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor) 12
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 7
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 19
Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14