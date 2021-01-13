UBER açıldı mı? UBER yasağı kalktı mı? UBER kullanılabilir mi?

UBER yasağı kalktı mı? UBER açıldı mı? Türkiye'de bir dönem popüler bir taksi uygulaması olan UBER için erişim engeli gelmişti. Peki UBER yasağı kalktı mı? UBER açıldı mı? İstanbul 10 Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber hizmetleri haksız rekabet oluşturduğuna hükmetmiş ve uber.com'a ulaşımın hükümle engellenmesine karar verilmişti.
UBER AÇILDI MI?
Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli bugün resmi olarak kaldırıldı.
İstinaf mahkemesi Uber'e Türkiye'de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı bulmuştu. Verilen kararla erişim engelinin kaldırılarak Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek.
Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın internet üzerinden hizmet veren Uber'e yönelik olarak açtığı haksız rekabetin tespiti için açtığı davadan haksız rekabet kararı çıkmıştı.
İstanbul 10 Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber hizmetleri haksız rekabet oluşturduğuna hükmetmiş ve uber.com'a ulaşımın hükümle engellenmesine karar verilmişti.
UBER NEDİR?
Uber, San Francisco, Kaliforniya menşeli Amerikan uluslararası ulaşım şebekesi şirketi.
Uber 2009'da Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından "UberCab" olarak kurulmuş, uygulama ertesi Haziran piyasaya çıkarımıştır.
Uber, akıllı telefon üzerinden hizmet veren bir yolcu taşıma uygulamasıdır. Telefona yüklendikten sonra kullanıcılara gidecekleri yere götürecek ulaşım aracını tespit etme, bulma, çağırma, fiyatını ve güzergahını belirleme hizmeti vermektedir. Kullanıcı gideceği yere taksi, lüks araç ya da herhangi bir araç ile gitme seçeneklerine sahip olabiliyor.