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    Marketlerde fiyat etiketleri şaşkına çeviriyor! İşte 'daki market fiyatları...

    Günümüzde hesaplı alışveriş için iyi araştırma yapmak büyük önem taşıyor. Aynı ürün marketlerde ilçeden ilçeye, hatta aynı ilçede bile farklılık gösteriyor. Bu durum vatandaşın tepkisini çekiyor. muhabiri an, ’da marketlerdeki fiyat farkını araştırdı.

    Marketlerde fiyat etiketleri şaşkına çeviriyor

    Günümüzde hesaplı alışveriş için iyi araştırma yapmak büyük önem taşıyor.

    Aynı ürün marketlerde ilçeden ilçeye, hatta aynı ilçede bile farklılık gösteriyor.

    Bu durum vatandaşın tepkisini çekiyor. A Haber muhabiri Melis Coşan, İstanbul'da marketlerdeki fiyat farkını araştırdı.

    Buna göre; 5 litrelik ayçiçek yağı Güngören'de bir markette 61,95 liraya satılırken, aynı ürün Bahçelievler'de 68,90 lira.

    Ünlü bir markanın makarnası, Güngören'de birbirine yakın marketlerden birinde 3,25, diğerinde 4,50 liraya satılıyor.

    1000 gramlık aynı marka çayı Bahçelievler'de 33,45 liraya da 37,95 liraya da satan market var.

    Aynı marka maske bir markette 39 lira iken, bir başka market bunu 19 liraya satıyor.
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    Haberler Ekonomi Marketlerde fiyat etiketleri şaşkına çeviriyor! İşte İstanbul'daki market fiyatları...