Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Worldometers'ın verilerine göre salgın başından bu yana 92 milyon kişiye virüs bulaştı, 1.9 milyondan fazla insan da hayatını kaybetti.
Virüse karşı geliştirilen aşılar emekleme adımlarıyla uygulanmaya başlasa da, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon endişe yaratmaya devam ediyor. Yapılan ilk incelemelerde yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu tespit edilen mutasyonlu corona virüsüyle ilgili çalışmalar sürüyor.
Mutasyonla ilgili dikkat çeken son araştırmalardan biri İngiltere'nin Exeter Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Dr. David Strain ve ekibi, virüsün salgının başındaki durumla olan farklılığını mercek altına aldı. Buna göre mutasyon geçirmiş corona virüsü, kadınlar arasındaki ölüm oranını artırdı.
SAKINCALI BİR GÜVEN DUYGUSU
Dr. Strain, "Virüsün daha bulaşıcı olduğunu göz önünde bulundurursak, hastalık risk grubunda olduğunu düşünmeyen genç ve sağlıklı kadınların bulunduğu grupta hızla yayılıyor. Genç hastalar, özellikle beyaz kadınlar sakıncalı bir şekilde güvende oldukları duygusuna kapıldı" dedi.
60 yaş altındaki insanlar arasındaki ölüm oranının genele oranla halen çok yüksek olmadığını belirten Dr. Strain, hastaneye yatış oranlarında ise patlama olduğuna dikkat çekiyor. Dr. Strain, Noel'den bu yana rakamların yüzde 81 arttığını ifade etti.
YÜZDE 4'LÜK BİR DEĞİŞİM
Exeter Üniversitesi'ndeki çalışmaya göre, mutasyondan önce ölüm oranlarında erkeklerin payı yüzde 61, kadınların oranı ise yüzde 39 olarak görünüyordu. Bu durum mutasyondan sonra yüzde 57'ye yüzde 43 olarak şekillendi.
Erkeklerin corona virüsünden daha fazla etkilenmesinin birçok değişkeni olduğu düşünülürken, genetik faktörler de öne çıkıyor. Virüsün vücuda girmesini sağlayan ACE2 enziminin erkeklerde kadınlara oranla daha yüksek olduğu belirtiliyor.
KORONAVİRÜSÜN DAHA BULAŞICI YENİ TÜRÜ İLK NE ZAMAN BİLDİRİLDİ?
Euronews'te yer alan habere göre, Avrupa'da İtalya'dan sonra Covid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke konumundaki İngiltere'nin Sağlık Bakanı Matt Hancock ilk olarak 14 Aralık'ta Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, Londra ve güneydoğu İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış bir versiyonu olduğunu duyurdu.
"İlk analiz, bu versiyonun mevcut virüsten daha hızlı yayıldığını gösteriyor" diye uyaran Hancock, 60 farklı yerel yönetim alanında binden fazla vaka tespit edildiğini söyledi.
Yine 14 Aralık'ta Londra ile Essex ve Hertfordshire'ın bazı bölgelerinin sıkı önlemlerin yer aldığı 3. kademeye geçeceğini açıklayan Hancock, bu yerlerde görülen artışta yeni türün ne kadar etkili olduğunu henüz bilmediklerini de ifade etti.
Virüsün sadece gençler değil 60 yaş üstündekiler arasında da yayıldığına dikkati çeken Hancock, "Gidişatı değiştirmek için şimdi harekete geçmeliyiz çünkü boşa harcayacak bir an yok" şeklinde konuştu.
COVİD-19'UN MUTASYONA UĞRAMIŞ YENİ TÜRÜNDE NE FARKLAR VAR?
İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Sir Patrick Vallance, Covid-19'un yeni türünün son günlerde artan vaka oranları dikkate alındığında baskın bir tür haline geldiği konusunda uyardı. Vallance ayrıca yeni varyantın "çoğu virüsün yaptığı protein değişiklikleriyle alakalı" 23 farklılık olduğunu söyledi.
Bu tür ilk olarak ülkede eylül ayında ortaya çıktı ve kasım ayında Londra'daki Covid-19 vakalarının yüzde 28'inden sorumluydu. Yetkililer, 9 Aralık haftasında ise Londra'daki vakaların yizde 62'sinden fazlasının mutasyon geçiren virüsle enfekte olduğunu açıkladı.
Vallance tüm bu bilgilerin ışığında yaptığı son açıklamada, "Öyleyse bunun bize gösterdiği şey, bu yeni varyantın yalnızca hızlı hareket etmekle kalmayıp, iletim kabiliyeti açısından gelişmesi, aynı zamanda da baskın tür haline gelmesidir. Aktarım açısından diğerlerini yeniyor" şeklinde konuştu.
BU YENİ VARYANT DAHA CİDDİ HASTALIKLARA NEDEN OLUR MU? NE KADAR TEHLİKELİ?
İngiliz yetkililer, yeni varyantın daha ciddi hastalıklara veya daha fazla ölüme neden olduğunu düşünmediklerini, ancak çok daha hızlı yayıldığı için vaka sayılarında büyük sorunlara neden olabileceğini belirtiyor.
İngiltere'nin baş tıp görevlisi Profesör Chris Whitty yaptığı açıklamada, "Yeni türün daha yüksek bir ölüm oranına neden olduğunu ya da aşılar ile tedavileri etkilediğini gösteren hiçbir mevcut kanıt yok, fakat bunu doğrulamak için çalışmalar ivedilikle devam ediyor" dedi.
Vallance da, bu varyantın daha fazla hastaneye yatışa neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını, şimdilik bunun bir bulaşma sorunu olduğunu söylemişti.
PEKİ VİRÜSLER NASIL VE NEDEN DEĞİŞİME UĞRUYOR?
Virüsler genetik seçimin bir sonucu olarak sürekli şekilde değişim geçiriyor. Hafif genetik değişimler mutasyon (değişinim) sonrası gerçekleşirken, büyük genetik değişimler rekombinasyon (yeniden birleşme) üzerine yaşanıyor. Mutasyon virüsün genomu yani genetik materyelinde bir hata oluşması üzerine gerçekleşiyor. Rekombinasyon ise eş zamanlı enfekte olan virüslerin genetik bilgi değişimi sonrasında yeni bir tip virüs olarak ortaya çıkmasına neden oluyor.
Örneğin Covid-19 pandemisine neden olan SARS-Cov-2'nin yarasalarda bulunan bir virüsün aracı bir hayvandaki başka bir virüsle yeniden birleşmesi yani rekombinasyonu sonrasında ortaya çıktığı ve insanı etkileyebilecek genetik materyele sahip olduğu biliniyor.
DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen vaka sayısı 92 milyon 9 bin 660'a yükseldi.
ABD, 23 milyon 368 bin 225 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.
Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 495 bin 816 ile Hindistan, 8 milyon 195 bin 637 ile Brezilya, 3 milyon 448 bin 203 ile Rusya, 3 milyon 164 bin 51 ile İngiltere, 2 milyon 806 bin 590 ile Fransa, 2 milyon 346 bin 285 ile Türkiye, 2 milyon 303 bin 263 ile İtalya, 2 milyon 137 bin 220 ile İspanya, 1 milyon 957 bin 492 ile Almanya, 1 milyon 816 bin 82 ile Kolombiya, 1 milyon 744 bin 704 ile Arjantin, 1 milyon 556 bin 28 ile Meksika, 1 milyon 395 bin 779 ile Polonya, 1 milyon 299 bin 22 ile İran, 1 milyon 259 bin 748 ile Güney Afrika, 1 milyon 124 bin 430 ile Ukrayna ve 1 milyon 40 bin 231 ile Peru izliyor.
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 970 bin 95 kişi yaşamını yitirdi, 65 milyon 822 bin 734 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.