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    • 13.01.2021 19:36
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    Son dakika: aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verildi

    , analizleri tamamlanan aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verdi.

    CoronaVac aşısı için Acil Kullanım Onayı

    ndan yapılan açıklamada, ve tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında kullanılması planlanan " 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon" isimli aşının, halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bu kapsamda bilimsel veriler değerlendirilirken, bir yandan da ülkemize ulaşan numuneler kurumumuz laboratuvarlarında 14 gün boyunca incelenmiştir.

    Bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda, nca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir."

    İLK KOVİD-19 AŞISI, SAĞLIK BAKANI KOCA VE BİLİM KURULU ÜYELERİNE YAPILACAK
    Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koca, bugünkü sonrası kısa bir basın açıklaması yapacak.

    Açıklamanın ardından Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu Üyelerine, ilk doz Kovid-19 aşıları yapılacak.

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