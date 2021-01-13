1998 tarihinde örgütün silahlı kanadı TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde faaliyetlere başladığı 1999 yılında Çankırı Valisi Ayhan Çevik'e yapılan bombalı suikast eyleminde yer alan şahıslar arasında bulunduğu ve aynı zamanda 1999 yılı içerisinde Tunceli ili kırsalında TİKKO adına yol kesme ve kamyon sürücülerini gasp etme alıkoyma eylemlerinde yer aldığı aktarıldı.

2016'DAN BU YANA TÜRKİYE SORUMLUSU

Bu eylemlerin ardından 18 yıl cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra, 2016 yılında tahliye olduğu belirtildi. 2016 yılından itibaren TKP/ML terör örgütünün Türkiye sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü, yurtdışındaki örgüt sorumluları ile görüşmeler gerçekleştirmek için yurtdışına gidip geldiği, ve terör örgütü faaliyetlerinden aranmasının olduğu öğrenildi.