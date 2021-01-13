2021 ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? MEB’ten ehliyet sınavı açıklaması geldi mi?

2021 ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ehliyet sınavlarına dair bir açıklama yaptı mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sınavların online mı yoksa yüzyüze mi olup olmayacağı merak edilerek araştırılmaya başlandı. En son sınavlar Aralık ayında gerçekleştirilmişti, peki 2021 sınavları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar…
EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, 2021 yılında ehliyet sınavlarının hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı.
Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, yüz yüze eğitime başlanılmasına rağmen sınav yapılamamasından dolayı birçok sürücü adayı ile sürücü kursunun mağdur olduğunu söyledi.
Koronavirüs nedeniyle ehliyet almak isteyenlerin sayısı eskiye oranla arttı. Salgın riskine karşı ulaşımını kendi otomobili ile yapmak isteyen vatandaşlar, sürücü kurslarına rağbet gösterdi. Birçok sürücü de işe girmek için veya iş gereği ehliyet almak için sırada bekliyor. Başkan Hasan Guda, yüz yüze eğitime başlanılmasına rağmen kısıtlamalar nedeniyle sınavların yapılamadığını ve bunun bir mağduriyet oluşturduğunu belirterek, açıklamalarda bulundu.
"YÜZ YÜZE EĞİTİM VAR, SINAV YOK"
Eğitimlerin başlamasına rağmen sınav yapamadıklarını ifade eden Hasan Guda, "Yüz yüze eğitimin açılması hepimiz için iyi oldu. Sadece yüz yüze eğitimin başlaması yetmiyor. Çünkü sürücü kurslarının bir başka sıkıntısı da sınav yapamamak. Sınav yapamadığımız için adayları sertifikalandıramıyoruz. Sertifikalandıramadığımız için de kurumlara para girdisi olmuyor. İçişleri Bakanlığı'na taleplerimizi sıraladık. Milli Eğitim Bakanlığı sınavları genelde hafta sonu yapıyor.
Hafta sonu sınav olduğu takdirde adaylar sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı mağdur oluyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu sıkıntıyı da aşarız. Yüz yüze eğitimde teorik dersleri veriyoruz ama sınav yapamıyoruz. Sınav yapamamak aday içinde bizim içinde sıkıntı. Direksiyon eğitimlerini gerekli önlemleri alarak yapıyoruz. 20 yaş altı sürücüler için kısıtlama saatlerinin dışını baz alıyoruz. Eğitimler de en geç akşam saat 20.00'de sonlanıyor" dedi.