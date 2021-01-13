2021 ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? MEB’ten ehliyet sınavı açıklaması geldi mi?

"YÜZ YÜZE EĞİTİM VAR, SINAV YOK"

Eğitimlerin başlamasına rağmen sınav yapamadıklarını ifade eden Hasan Guda, "Yüz yüze eğitimin açılması hepimiz için iyi oldu. Sadece yüz yüze eğitimin başlaması yetmiyor. Çünkü sürücü kurslarının bir başka sıkıntısı da sınav yapamamak. Sınav yapamadığımız için adayları sertifikalandıramıyoruz. Sertifikalandıramadığımız için de kurumlara para girdisi olmuyor. İçişleri Bakanlığı'na taleplerimizi sıraladık. Milli Eğitim Bakanlığı sınavları genelde hafta sonu yapıyor.

Hafta sonu sınav olduğu takdirde adaylar sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı mağdur oluyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu sıkıntıyı da aşarız. Yüz yüze eğitimde teorik dersleri veriyoruz ama sınav yapamıyoruz. Sınav yapamamak aday içinde bizim içinde sıkıntı. Direksiyon eğitimlerini gerekli önlemleri alarak yapıyoruz. 20 yaş altı sürücüler için kısıtlama saatlerinin dışını baz alıyoruz. Eğitimler de en geç akşam saat 20.00'de sonlanıyor" dedi.