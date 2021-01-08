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    • 08.01.2021 09:15
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    'nda kriz çıkartacak sözler! CHP'li Belediye Başkanı : CHP sayesinde var!

    CHP’li Belediye Başkanı ’ın belediyenin ocak ayı meclis toplatışında söylediği sözler ’nda kriz çıkartacak cinsten. CHP’li Gökhan’ın, ile ilgili "Bir şeyi hatırlatırım ki İYİ Parti'nin varlığı sayesindedir” ifadesi sosyal medyayı salladı.

    CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem oldu. CHP'li Başkan söz konusu videoda İYİ Parti ile ilgili bomba bir itirafta bulunuyor.



    'VARLIĞI BİZİM SAYEMİZDE'
    Daha önce 15 milletvekilini 'emanet' vererek İP'e desteği ile onu TBMM'ye sokan CHP'nin Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın İYİ Parti ile ilgili bomba itirafı şöyle:

    "Bir şeyi hatırlatırım ki İYİ Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir."

    HDP'DE AYNI ŞEYİ SÖYLEMİŞTİ
    Daha önce de HDP'li Fatma Kurtulan TBMM kürsüsündeki bir konuşmasında "İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ye içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz" diye seslenmişti.
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    Haberler Güncel Millet İttifakı'nda kriz çıkartacak sözler! CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan: İYİ Parti CHP sayesinde var!