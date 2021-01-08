HDP'DE AYNI ŞEYİ SÖYLEMİŞTİ

Daha önce de HDP'li Fatma Kurtulan TBMM kürsüsündeki bir konuşmasında "İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ye içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz" diye seslenmişti.