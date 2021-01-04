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    • 04.01.2021 10:28
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    SON DAKİKA: 'nda çatlak! ayrılıyor

    Son dakika haberi: , , 'yle birlikte 'nda yer alan ; Millet İttifakı'ndaki partilerin 'ye verdiği destekten rahatsız olduğu için Millet İttifakı'ndan ayrılma kararı aldı.

    Millet İttifakı çatırdadı! O parti ayrılıyor

    Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başı çektiği HDP'ye her fırsatta destek veren Millet İttifakı'nın küçük ortaklarından olan Demokrat Parti Millet İttifakı'nda kriz çıkardı.

    İTTİFAKTAN ÇIKIYOR
    Demokrat Parti yöneticileri, 2019 yerel seçimlerinden bu yana CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'yle birlikte yer aldığı Millet İttifakı'ndan ayrılma kararı aldı.

    HDP DESTEĞİ RAHATSIZ ETTİ
    Demokrat Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılmaya iten olayın ise HDP'ye verilen desteğin etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle HDP'nin kapatılmasının konuşulduğu şu günlerde HDP'ye verilen desteğin Demokrat Parti'yi rahatsız ettiği siyaset kulislerinde konuşulan konulardan biri.

    HDP'NİN ÖNÜNDEKİ ANNELER ZİYARET EDİLECEK
    Demokrat Parti yöneticileri bu bağlamda salı günü önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. DP'liler Diyarbakır'a giderek HDP İl Başkanlığı önünde PKK'nın kaçırdığı evlatlarına kavuşmak isteyen anneleri ziyaret edecek.

    SON SEÇİMDE YÜZDE 0,72 OY ALDI
    Millet İttifakı'nın küçük ortağı olan ve bundan sonra yoluna tek başına devam edecek olan Demokrat Parti, 2019 yılındaki son yerel seçimlerde Türkiye geneli yüzde 0,72 oy aldı.
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