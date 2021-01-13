Hala maalesef dünyanın her yerinde şüphesiz ki çok ciddi bir yayılma ile karşı karşıyayız. Her gün rekor sayıda vaka ve maalesef yine rekor sayıda ölüm görüyoruz. Bu hastalığa çok fazla kurban vermiş durumdayız. 1.8 milyon insan hayatını kaybetti. Tabii bunlar sadece bizim bildiğimiz kısım, bilmediğimiz birçok kişi de muhtemelen bu hastalıktan öldü. Hastalığın ağır halini geçirenlerin çok ağır semptomlar nedeniyle yoğun bakıma girmesi gerekiyor. Bu da o kişilerin hayatta kalmasını sağlamak için hemşireler, doktorlar, ambulans görevlileri gibi diğer sağlık çalışanlarından oluşan büyük bir sağlık ordusu gerektiriyor. Yani hastanelere çok fazla sayıda hasta gelirse, bu da çok zor hale geliyor. Yani aslında bu sonunda gelip rakamlara dayanıyor, bu bir hesap işi. Çok büyük insan toplulukları virüsü kaparsa, bunların da yüzde 10'luk kısmı ağır hasta olursa sağlık sisteminde çok büyük problemler yaşanıyor, birçok ülkede gördük bunu. Hastaneler dolup taştığı için bazı hastaların ambulanslarda ya da hasta bakımına uygunsuz yerlerde bakılmak zorunda kalındığını gördük. Herkese bir çağrıda bulunmak istiyorum: Hepimiz bununla ilgili bir şeyler yapabiliriz, bu bizim elimizde. Hep beraber bütün tedbirlere uyarsak sayılar düşer bunu tekrar tekrar gördük. Zaten bunu yapan ülkelerde sayılar düştü ve çok sayıda insanın da hayatı kurtulmuş oldu.

''VİRÜS ŞU ANDA DAHA HIZLI VE KOLAY BULAŞIYOR''

Evet bu aslında önemli bir nokta. Virüsü ve ondaki mutasyonları bir yıldır yakından izliyoruz. Virüs yavaş değişiyor, bu da bize bulaşmaları engelleyerek onu durdurmak için zaman tanıyor ama virüs değişti. Şimdi İngiltere'de gördüğümüz yeni virüs ki ona İngiltere varyantı diyoruz ve Güney Afrika varyantı bize şunu gösteriyor: Her iki varyant da çok daha etkili ve hızlı bulaşıyor. Bu ülkelerin bize aktardığı bilgi bu yönde. Eğer virüs çok daha hızlı ve etkili bir şekilde bulaşabiliyorsa, bizim de bulaşmayı önlemeyi bildiğimiz tüm şeyleri yapmakta çok daha hızlı olmamız gerekiyor. Toplanmayı bırakmamız lazım; kalabalıkları, kapalı ve havasız alanlarda bulunmayı bırakmalıyız. Hep söylediğim gibi lütfen camlarınızı açın. Evet, hava soğuk biliyorum. Burada hava -2 derece şu an ama odama biri girer girmez camları açıyorum.

Bu yüzyılda hayvanlardan insanlara bulaşan üç tane koronavirüsü gördük. Çin ve Hong Kong'da hayvanlardan insanlara bulaşıp sonra tüm dünyaya yayılan Sars (Kovid-1) vardı. Ortadoğu'dan çıkan Mers vardı. Şimdi de Kovid-19 var. Bu virüs Sars ve Mers'e kıyasla çok daha fazla insan öldürüyor. Sars insanların yüzde 10'unu, Mers yüzde 30'unu öldürüyordu. Bunların iyi yanı kendilerini etkin bir şekilde yayamamasıydı. Ama Kovid-19 bunu çok iyi yapıyor ve bu yüzden yüzdesi düşük olsa da çok fazla kişiye bulaştı ve çok can aldı.

2021'DE KORONAVİRÜSÜ YENECEĞİZ

Herkese şunu söylemek istiyorum: 2021 bu salgını yeneceğimiz yıl olacak. Nihayetinde birbirimizle fiziksel olarak da kucaklaşabileceğimiz zamanlar gelecek, ama şimdi birbirinize sanal olarak sarılın. Aşıların çok büyük bir potansiyeli var ama bu virüsün bulaşmasını da engellemeliyiz. Eğer herkes özen gösterirse bu salgını hep beraber yeneceğiz.